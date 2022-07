El nuevo rumbo que ha tomado el Valencia CF desde hace algunas semanas hay muchas cuestiones por resolver. Evidentemente las obras del nuevo estadio, así como los fichajes copan toda la atención en las operaciones del club. El momento de la pretemporada en la que se encuentra el mundo del fútbol, además de la necesidad de vender que tiene el club marcan el camino en se sentido. Sin embargo cuestiones como la del nuevo director deportivo también son prioritarias y están encima de la mesa, pero en un grado de menor urgencia para poder tomar la decisión correcta.

En ese sentido el club se está tomando su tiempo para valorar cuál es la mejor alternativa para el cargo. Un perfil que case con la manera de trabajar en la estructura del club. La entidad busca a alguien con experiencia y conocimiento de mercado de fichajes. Este nuevo director deportivo tendría capacidad de decisión a la hora de afrontar la planificación de la plantilla. No obstante su capacidad de ejercer de portavoz deportivo también es un ítem importante en la elección.

Corona es una opción

Varios son los nombres que han sonado para comandar la parcela deportiva del club de Mestalla. Sin embargo es Miguel Ángel Corona el que se ha convertido en una opción para hacerse cargo de ese puesto dentro del organigrama del club. Uno de los principales valedores de esta posibilidad es el nuevo técnico. Gennaro Gattuso. Este tiene una buena sintonía con Corona y la manera de trabajar de ambos se ha complementado en estas primeras semanas del entrenador italiano en el Valencia. Esa química entre técnico y la dirección deportiva se antoja fundamental para que el proyecto salga adelante de la mejor manera posible.

Leonardo y Ramón Planes

Entre los nombres que se han relacionado para convertirse en el nuevo director deportivo del Valencia destacan dos en concreto: Leonardo y Ramón Planes.

En el caso del ex jugador del Valencia fue él mismo el que reconoció haber mantenido contactos con el club. «Hemos hablado un poco, sí, pero nada más», aseguró hace semanas Leonardo y hablaba de su relación con Peter Lim: «He estado reunido muchas veces con él, lo conozco personalmente y no sólo por el mundo del fútbol. Es una persona que tiene muchas ganas de hacerlo bien, me parece que tiene una estrategia meditada. Sin embargo desde el Valencia niegan que haya habido contactos con el brasileño pese a sus palabras.

Por otro lado está Ramón Planes. Aunque finalmente el directivo haya terminado regresando al Getafe, donde ya tuvo una etapa, su nombre estaba en el proyecto de uno de los candidatos a la presidencia del Athletic Club. Sin embargo la derrota de Barkala puso de nuevo en el mercado a Ramón Planes. Este sí estaba en la lista que manejaba el club de Mestalla para hacerse cargo de la dirección deportiva. De hecho el club confirma que mantuvo contactos con Planes, pero este finalmente ha firmado por el Getafe.

Por último otro de los nombres que estuvo en la órbita del Valencia fue el de Javier Subirats. Este estaba en la terna de favoritos para hacerse con el puesto, pero finalmente es una opción que se ha quedado atrás.