El Valencia CF ya ha arrancado la pretemporada desde el plano deportivo, pero tras la salida de Anil Murthy de la entidad hace algunas semanas el club todavía tiene varios frentes abiertos más allá de los fichajes. ¿Quién será el nuevo director deportivo? ¿Hay margen en el Fair Play? Cuestiones, que pese a la concentración en Suiza se siguen trabajando y tratando de desbloquear desde el club.

En el apartado fichajes el Valencia CF es conocedor de la urgencia que tiene por vender. Guedes, Gayà y Soler son los futbolistas que tienen mayor valor de mercado y, en el caso de los valencianos, con sus renovaciones en el aire. Aunque ya no se cierra la puerta a que estas piezas, dada su relevancia en el equipo pudieran continuar en Mestalla. Por otro lado se espera que los movimientos en la ventana de traspasos actual comiencen dentro de algunos días. Un efecto domino que desencallaría la situación de muchos clubes de LaLiga.

En ese sentido se intenta no malvender a esas cotizadas piezas, de cara, no solo a relajar la situación económica, sino también a reforzar el equipo para que Gattuso tenga un grupo lo suficientemente competitivo y con los perfiles adecuados. El club está pendiente y trabaja para valorar correctamente las opciones.

El Fair Play del Valencia CF

Respecto al Fair Play Financiero, el Valencia todavía no ha podido inscribir a Samu Castillejo, por ejemplo. Pero se una circunstancia que se repite en la gran mayoría de clubes de LaLiga. Por eso se trabaja con la LFP en ese sentido, de cara a que pueda haber no un 'CVC' como la temporada pasada, pero sí una relajación de las medidas. En ese sentido una ampliación de capital por parte de Peter Lim podría ser una solución, pero si no hubiera más margen de maniobra llegado el momento.

Dirección deportiva y Estadio

La Dirección Deportiva es otro de los hitos que tiene por cumplir el Valencia CF. Mientras el club sí reconoce contactos con Ramón Planes y niega las conversaciones con Leonardo, Miguel Ángel Corona sigue trabajando. Este por su buena sintonía con Gennaro Gattuso se ha convertido en una opción real para asumir el cargo según ha podido saber SUPERDEPORTE.

Por último el nuevo Estadio es otro de los frentes abiertos en el club. El Valencia está preparando los documentos para presentar al ayuntamiento, pero se demorará algunos días más - la próxima semana-, debido a los aspectos técnicos de ese proyecto.

En caso de conseguir el 'OK' por parte de las autoridades y una vez las licencias de obra estén expedidas, el Valencia estaría en disposición de reanudar las obras, eso sí, con unos seis meses de margen para poder ejecutar el proyecto.