El futuro de Omar Alderete no está en el Valencia CF. El club de Mestalla no ejecutó la opción de compra para hacerse con sus servicios a pesar de su buena campaña y, aunque ello no implicaba necesariamente descartar una intentona independiente, no parece que vaya a ser una opción.

Alderete quería seguir en el la entidad blanquinegra, pero el propio Gattuso ha descartado que el club intente una acometida más realista por él, ya que busca otro tipo de perfil para el puesto de central. En estos momentos, el técnico italiano cuenta con Paulista, Diakhaby, Cömert y Mosquera como principales opositores a hacerse un hueco en el once inicial como zagueros. Gattuso tiene otras prioridades El técnico contempla variantes para la defensa, pero como ocurre con Mumin, ahora mismo no es su prioridad. Es más, el propio preparador italiano apunta directamente a la opción de fichar a un extremo y un medio como prioridades por delante de las de reforzar el centro de la zaga. En las últimas semanas se ha especulado con que el todavía jugador del Hertha de Berlín pudiera recalar en el Getafe previo pago de una cantidad cercana a los 4 millones de euros por el 50% de sus derechos. La operación no está, en absoluto, cerrada.