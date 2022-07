Omar Alderete no está dentro de los planes de Gennaro Gattuso en estos momentos. El técnico, que reconoce trabajar de la mano de Layhoon y Miguel Ángel Corona, no considera necesario incorporar un futbolista para el centro de la defensa. La realidad es que el equipo todavía tiene muchas carencias en otras posiciones y siempre, a ojos del técnico, la sensación es que el extremo y el centro del campo son las zonas en las que la dirección deportiva -aunque no hay nadie con ese rol o al menos nombramiento- debe centrar todos sus esfuerzos.

En ese sentido, durante este mismo jueves saltaba el nombre de Alderete encima de la mesa. El guaraní, que se marchó del Valencia después de que el conjunto valencianista no ejerciera la opción de compra de 7,5 millones de euros, está todavía buscando equipo y lo tenía bastante cerca con el Getafe. Sin embargo, este jueves se rompió esa posibilidad y el central tiene que volver a Alemania debido a que prefiere esperar a por un "club más grande", según avanzaba el medio alemán ‘kicker’. A pesar de eso, y de que al jugador le gustaría volver a València para jugar de nuevo en Mestalla, Gattuso considera que no hay que hacer un esfuerzo, de momento, por la defensa. Sí es cierto que el conjunto valencianista está trabajando en el mercado y cerrando informes de futbolistas, como es el caso de Abdul Mumin, pero por el momento el técnico tiene claros cuáles son sus centrales en estos momentos. En los dos primeros partidos de pretemporada, Gattuso ha optado por Paulista, en el perfil izquierdo, y Mosquera, en el derecho, y como segunda pareja Diakhaby y Cömert. El canterano valencianista ha causado una gran impresión en el cuerpo técnico y su nivel, con algún error aislado, es muy bueno. Con margen de mejora, pero a sus 18 años, el jugador internacional por España en categorías inferiores, está demostrando que quiere ganarse un hueco en el equipo y contar con muchos minutos. Y de momento lo está consiguiendo. La opción Foulquier El técnico italiano, además de contar con los cuatro centrales que hay en plantilla, piensa en Foulquier como una de las posibilidades para jugar como central en caso de urgencia. Por ese mismo motivo, y con el francés pudiendo cambiar de posición si la competición lo requiere, el entrenador señala que el gran esfuerzo debe ser sí o sí para el medio, más en posición ofensiva, y para el extremo, que en estos momentos solo tiene a Samu Castillejo como alternativa y también a Guedes, al que el técnico no quiere dejar marchar este verano. Estilo y goles El entrenador tiene claro que esta temporada hay que bajar el número de goles encajados pero también quiere aumentar el de los anotados. En definitiva, no le preocupa tanto recibir como sí tener un buen balance de goles favor/contra. Por su parte, el estilo está claro y definido desde estos primeros amistoso de verano. El balón ha de sacarse desde atrás e incluso si los jugadores no muestran esa implicación en la idea reciben una buena bronca del entrenador italiano, quien ya ha dado más de una.