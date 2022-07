Jaume Doménech ha sido protagonista en À Punt, donde ha concedido una entrevista para analizar las claves de la pretemporada. Mientras avanza el stage -los valencianistas ya han abandonado Suiza y están en Alemania-, el guardameta de Almenara se ha sincerado sobre diferentes aspectos, uno de ellos sobre su futuro.

El guardameta, que termina contrato en 2023, afronta su último curso de contrato y por el momento no ha renovado con la entidad valencianista. El club de su vida. Pese a ello, se muestra tranquilo y valora que ahora solo es momento de "crear identidad, una familia y un grupo". "Primero a comenzar bien la temporada y que el equipo se asiente. Si las cosas van bien a nivel grupal será positivo para solventar diferentes situaciones", dijo sobre su caso y también sobre sus compañeros, Soler y Guillamón.

Eso sí, Jaume tiene claro que el próximo año "se seguirá hablando valenciano en el vestuario". En este sentido, Jaume se sintió tranquio cuando le cuestionaron sobre el futuro de sus compañeros. Soler lleva todo el verano en la rampa de salida y Guillamón, que tampoco ha renovado, cuenta estos días con el interés del Athletic.

"Somos jugadores de casa. El fútbol te puede llevar a cualquier sitio, pero tenemos un sentimiento y un amor especial al club. Podemos comprender algunas situaciones más que otras personas. Estamos centrados en sumar, en asimilar bien la idea y la identidad que debe ser fuerte y a partir de ahí ir arreglando las situaciones individuales"

El futuro de Jaume Doménech

El guardameta sí fue algo más conciso sobre su futuro. Por el momento no le preocupa, ya que se centra en el día a día. "Tengo 31 años y me gustaría jugar muchos más. El día de mañana no me lo planteo. Soy una persona que se centra en el día a día, me gusta trabajar mucho y hacer trabajo al margen del día a día los entrenamientos", explicó.