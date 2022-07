Una de las pocas buenas noticias, quizá la única, de la abultada derrota ante el Stuttgart fue la actuación de Marcos André. El futbolista brasileño fue el autor de los dos tantos que mantuvieron al Valencia en la pelea por la victoria hasta que los errores defensivos hicieron que el cuadro germano cogiera distancia definitivamente.

Tras el partido, el propio Marcos André atendió a los medios de comunicación y, aunque admitió que la derrota no es positiva, mantuvo una actitud positiva y destacó el aprendizaje: "Veníamos de dos partidos muy buenos y hemos hecho el mismo juego. Hoy ha sido una pena no poder conseguir la tercera victoria. Pero, al final, esto es futbol. Tenemos que aprender, corregir los errores y que no vuelva a pasar".

El delantero del Valencia destacó, además, que el equipo tiene las ideas muy claras en cuanto al estilo de juego y que han hecho cosas muy buenas durante el 'stage' en Suiza: "Perder así nunca es bueno. Pero, tenemos una idea de juego buena. Estamos bien a pesar de haber perdido como hemos perdido. Para eso está la pretemporada. Hay que corregir los errores para que no vuelvan a pasar en liga. Hicimos también cosas buenas y nos quedamos con eso".

El resurgir de Marcos André

A nivel individual, Marcos André ha completado un gran inicio de pretemporada, convirtiendo tres tantos y repartiendo una asistencia en los tres partidos disputados hasta el momento. Tras su doblete ante el Stuttgart, el brasileño expuso que "a nivel personal estoy muy bien. Estoy muy contento. Tenía ganas de empezar la pretemporada desde cero, algo que no pude hacer el año pasado".

Además, explicó cuáles son las indicaciones del míster desde su llegada: "El míster me pide venir a descargar y luego buscar siempre área, que es donde pasan las cosas. Estoy buscando hacer siempre lo que él me está pidiendo y me está yendo fenomenal".

Por último, se mostró muy satisfecho de su rendimiento ofrecido hasta el momento, especialmente por lo difícil que fue su temporada pasada: "Tenía muchas ganas de empezar esta pretemporada, de hacer las cosas bien, trabajar para estar bien y estar a disposición físicamente bien. Estoy contento. Tenía muchas ganas de mostrar un poco de mí, que el año pasado no lo puede hacer. Poco a poco, me voy encontrando bien y estoy con muchas ganas".