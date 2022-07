Aunque el Valencia CF haya estado concentrado a miles de kilómetros del corazón del valencianismo, el equipo no ha estado solo. Tanto en Austria como en Gossau, seguidores locales y españoles que viven en Suiza se hicieron notar apoyando el equipo. Pero los viajes del equipo guardan historias bonitas y cargadas de ‘sentiment VCF’.

Es el caso de Dani Peris y sus hijas que no se lo pensaron dos veces y organizaron sus vacaciones para estar junto a sus ídolos en Suiza. Dani es un valencianista que trabaja recorriendo Estados Unidos y vive en Miami. Aprovechando el regreso a España en verano sus hijas lo convencieron para vivir de cerca la pretemporada del equipo. Desde que llegaron a Suiza no han faltado a ningún entrenamiento y disfrutaron de la victoria contra el Saint Gallen. Ataviados con la nueva camiseta blanca del equipo y con el nombre de Arias a la espalda han hecho gala de su valencianismo con un gran esfuerzo para viajar. Muy emocionado junto a Daniela y a Olivia, sus hijas, explica para SUPER que han cumplido un sueño consiguiendo las camisetas de Guedes y de Gayà, dos de los ídolos de las pequeñas. Muy especial fue la forma en la que consiguió la del capitán. Con el pitido final en Gossau, Daniela, como otros muchos niños, se lanzaron a la carrera para conseguir un abrazo, una foto o un autógrafo de sus ídolos. Unos metros que valen su peso en oro y un recuerdo de puro valencianismo para toda la vida.

Con una sonrisa de felicidad, Daniela explica que saltó al campo sin mirar atrás en busca de esa camiseta con el ‘14’ a la espalda.

«Hemos pasado unos días fantásticos. El equipo nos ha tratado muy bien, conviviendo con ellos», asegura Dani.

🦇😍 DEFINA VALENCIANISMO:



Nos emocionamos contigo, @Daniperiscamps. Tu abuelo y tu padre estarán orgullosos por seguir con el #sentiment. De padres a hijos...#SuperVCF



🗞️🔜 Este sábado, con tu ejemplar de SUPER, la historia de esta familia y de su viaje a Suiza pic.twitter.com/hQruj8F5TB — Superdeporte (@superdeporte_es) 22 de julio de 2022

No es que no se hayan perdido detalle de la concentración del Valencia en Suiza, es que además han visto de cerca a los jugadores, ya que se hospedaban en el mismo hotel que la expedición blanquinegra. Una familia que respira valencianismo, ya que como narra Dani, la afición por el escudo pasó de su abuelo a su padre y él a sus hijas. Dani siempre que ha podido ha estado con el Valencia en las buenas y en las malas, desde la Final del Agua, pasando por Göteborg y hasta la última en Sevilla el pasado curso. «Espero que el día de mañana ellas hagan lo mismo también», cuenta Dani esperanzando de que no se pierda esa tradición familiar.