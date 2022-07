Javier Mateo llega a la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de València como sustituto de Pilar Bernabé. En clave valencianista, el Nou Mestalla, el Mundial, la FIFA y la ATE son algunos de los temas tratados por él en una extensa entrevista con SUPER.

La primera ‘patata caliente’ con la que se tiene que enfrentar es el Nou Mestalla. "No se pide nada más que cumplir lo que está pactado. Creo que todas las partes y toda la ciudadanía tiene claro cuál es nuestra posición. Hay que cumplir la ATE y tener un estadio como está pactado y como merece la afición y poder optar a cotas más altas como a ser sede del Mundial de fútbol 2030 si finalmente se hace en España y Portugal. ¿Por qué no albergar una semifinal?. No podemos optar a una final porque requiere 80.000 asientos pero ¿por qué no una semifinal o al menos unos cuartos?.

¿Qué significaría para València acoger un Mundial de Fútbol?

València no puede optar a otra cosa que no sea lo máximo. El Mundial es un tren que no podemos perder. No podemos dejar escapar ninguna oportunidad y menos un Mundial que es uno de los acontecimientos más grandes que podemos tener a nivel deportivo y a nivel económico y social. El impacto económico de un Mundial es estratosférico.

Fecha máxima para jugar en el Nou Mestalla

¿La FIFA ha puesto una fecha tope para tener el Nou Mestalla acabado?

Como mínimo el año anterior, en 2029, todos los estadios deben estar a pleno rendimiento. Si todo se hiciera acorde a lo que está en los documentos, podríamos tenerlo mucho antes.

Además hay otras muchas exigencias: aparcamientos, subsedes, plazas hoteleras... ¿València puede responder a todas?

València está preparada, vemos muy factible cumplir con todos los requisitos. En un radio de 40 kms tenemos que tener otros cuatro campos con medidas FIFA para entrenamientos. Tenemos el Levante, Villarreal, las Ciudades Deportivas de Buñol y de Paterna, la del Levante que está en construcción...