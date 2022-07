En el escenario más importante de la pretemporada del Valencia hasta la fecha, el equipo mostró la peor versión posible. En un Mercedes Benz Arena en plenas obras de una de sus tribunas principales, los aficionados dieron la bienvenida a sus jugadores en para la presentación de su equipo en un ambiente festivo antes del arranque del curso en Alemania. Un estadio que trae buenos recuerdos para la afición española, pues en el Mundial 2006 España goleó a Túnez en la fase de grupos.

Los valencianistas no pudieron esconder que todavía queda mucho trabajo por hacer en Paterna antes de que arranque LaLiga. Aunque sí pudieron atar a los peligrosos atacantes del Dortmund, frente al Stuttgart se vio cuál es el punto débil de la idea de Gennaro Gattuso y en el que debe insistir. La concentración defensiva y el espacio detrás de la zaga fueron un parque de atracciones para los rápidos arietes del cuadro alemán. Un Stuttgart que esta temporada aspira a vivir más tranquilo en la Bundesliga y evitar el descenso con mayor holgura.

Gattuso se desgañitaba jugada tras jugada en la banda y no se explicaba alguno de los goles que encajó su equipo. Otra muestra de que el sábado no era el día indicado fueron los lamentos de Mamardashvili tras el segundo gol de Stuttgart antes del descanso. Aunque no fue el único ni el responsable. El meta, que destacó en el estreno de la pretemporada, tuvo un día complicado ante un Stuttgart que llegaba con bastante facilidad a su área y con superioridad en numerosas ocasiones. Alerta. No es la primera vez que ocurre esta semana, puesto que el Saint Gallen también disfrutó de muchas ocasiones, pero con ninguna puntería para batir a Cillessen ese día, que también realizó alguna parada de mérito.

La segunda parte no tuvo mucho historia, el equipo intentó reaccionar, parece que eso lo tiene bien asimilado de la temporada pasada, cuando se sentía más cómodo por debajo en el marcador o con segundos tiempos más clarividentes, sin embargo, la reacción fue efímera y los cambios de Rino no tuvieron el efecto deseado. Primera prueba fallida de las tres y siete días para reflexionar y seguir trabajando en Paterna. Gattuso está sorprendido por la rápida adaptación así que lejos de ser un varapalo, es una derrota, de pretemporada para reciclarla en positivo. Es el momento de trabajar desde la confianza de los dos primeros amistosos.