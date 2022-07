El futbolista del Lokomotiv de Moscú Dmitri Barinov ha asegurado que "hubo interés del Valencia CF". Así lo reconoció en declaraciones a Sport-Express: "Ha habido muchos rumores, no he hablado con Gattuso pero hubo interés del Valencia. ¿El Dinamo? No ha habido una propuesta concreta, tengo un contrato vigente y quiero cerrar este tema, me quedo en el Lokomotiv", dijo. El Valencia no presentó ninguna oferta por él.

Barinov es un pivote internacional absoluto con Rusia de 25 años que maneja bien las dos piernas. Tiene contrato con el cuadro moscovita hasta 2023, por lo que puede ser una oportunidad de mercado al tratarse del último año de contrato. En su contra, el idioma y la falta de experiencia en el extranjero. En las últimas semanas también han aparecido informaciones que le vinculan al Galatasaray. Gattuso descarta a Alderete y apunta a un extremo y un medio