El Valencia vuelve hoy a los entrenamientos en Paterna tras su gira por Suiza después de disputar tres amistosos, con un balance de dos victorias y una derrota. El equipo de Gattuso mostró un cambio muy claro de estilo con respecto al año pasado, sin embargo, la derrota en el último encuentro frente al Stuttgart (5-2) supuso un final amargo para la gira blanquinegra, evidenciando que faltan refuerzos en todas las líneas.

La sesión de este martes será a puerta abierta. El buen trabajo del equipo, a pesar de todas las carencias de plantilla que tiene, no ha pasado desapercibido para la afición y ‘Rino’ quiere que siga creciendo esa comunión con los seguidores.

El técnico de Consenza ha ido convenciendo poco a poco a los aficionados del conjunto de Mestalla. De hecho, a medida que ha avanzado la pretemporada y se ha visto la actitud del equipo del técnico italiano tanto en entrenamientos como en los primeros dos enfrentamientos ante Borussia Dortmund y St. Gallen, la afición ha respondido.

Además, en pleno mercado de fichajes, con Gayà, Soler y Guillamón, en último año de contrato, y con Guedes, que termina dentro de dos, junto a ellos, el míster ha mostrado que no está por la labor de dejarlos salir. Sabe de su calidad y también es consciente de las necesidades del equipo, y su hoja de ruta, a pesar de los goles recibidos en el último duelo, va directamente enfocada al extremo y el centrocampista (aunque el perfil de este último todavía no está definido). El italiano, tras el único fichaje de Castillejo, ha pedido un esfuerzo extra, siempre y cuando no salga nadie de la actual plantilla Eso sí, la realidad es que la situación económica choca con sus deseos.

Con la vuelta a Valencia, la afición podrá comprobar en el entrenamiento de la jornada de hoy cómo está el grupo y el compromiso del entrenador con el equipo. El 'efecto' Gattuso ha tenido un impacto positivo en la plantilla, tal y como han expresado los propios jugadores, a pesar de la abultada derrota en Alemania.

Ahora, el bloque debe seguir trabajando y sus próximos compromisos son este sábado ante el Nottingham Forest y el 3 de agosto con el CD Castellón. El último antes del arranque de LaLiga será en el Trofeu Taronja el 6 de agosto ante la Atalanta.