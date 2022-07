Continúa la pretemporada para un Valencia CF en el que Gennaro Gattuso está poniendo el listón muy alto para toda la plantilla. "Está siendo muy exigente la pretemporada tanto en el 'stage' en Suiza como aquí con dobles sesiones. Estamos trabajando, fundamentalmente, el equipo, el grupo y la idea que quiere el míster de nosotros. Poco a poco, creo que estamos mejorando y estamos cogiendo los conceptos de cara al inicio de liga", comentó Toni Lato en una entrevista para VCF Media.

"Está siendo muy exigente. Dobles sesiones a nivel físico, táctico y técnico. Creo que generaliza mucho y estamos muy contentos dentro del vestuario con el cuerpo técnico. Creo que nos hemos acogido bien y estamos todos a una para hacerlo lo mejor posible", prosiguió..

El de La Pobla de Vallbona está trabajando intensamente estas semanas para asimilar los conceptos que quiere transmitir el nuevo cuerpo técnico, algo extensible al resto del equipo. "Es pretemporada y tenemos que quedarnos con las sensaciones que transmite el equipo. La semana que estuvimos en Suiza fue muy buena a nivel de grupo y las cosas que nos decía el míster las transmitimos bastante bien. Tenemos que continuar mejorando, construyendo el equipo. Al final, hay ciertas exigencias, cargas de trabajo, y hay días que puedes estar al límite. La pretemporada es para prepararse física y mentalmente para el inicio", recordó.

"Hay muchos mecanismos que el cuerpo técnico nos transmite y quiere de nosotros. Se vieron bastante bien los mecanismos que quiere el míster y el 4-3-3. Tenemos que continuar corrigiendo cosas. Al final, es pretemporada. Es normal, ya que es un nuevo modelo", insistió el lateral izquierdo valencianista.

Sobre ese 4-3-3 precisamente, considera que "es un nuevo modelo. Es un 4-3-3 y necesitamos mecanismos nuevos, puesto que es totalmente diferente al modelo otros años. Esto necesita cierto tiempo y cierta adaptación. Creo que el equipo se está adaptando y tiene condiciones para poder hacerlo. Estamos tratando de mejorar aspectos que no nos han salido bastante bien y ultimando detalles para poder estar a tope en el partido contra el Girona y con las ideas muy claras".

En este sentido, Lato hizo especial hincapié en que están todavía "construyendo. Hay muchos mecanismos que son cómodos y nos estamos encontrando muy a gusto. En Suiza se ha demostrado. Hay mucha unión en el grupo, las ideas están claras y estamos yendo todos a una haciendo aquello que el míster nos transmite".

El balón es protagonista

En cuanto al trabajo comparado con años anteriores, el valenciano reconoce que "es bastante diferente. Hay mucho campo. Trabajamos algunas cosas en el gimnasio, pero casi todo en el campo. Ejercicios técnicos variados con físico. Lo agradecemos. Al final, el jugador quiere el balón y que el trabajo físico también sea con balón. Estamos muy contentos, pero tenemos que seguir trabajando y mejorando".

"Todos los días nos transmiten los datos del entrenamiento anterior. Nos comentan donde tenemos que mejorar, trabajar más o regular si hemos trabajado de más. Es muy importante, ya que nos transmite que quieren hacer un trabajo para llevarlo al campo después y nosotros sabemos si lo hemos hecho bien, hemos trabajado de menos o lo hemos hecho de más", destacó Lato

Gattuso y su experiencia como jugador

Preguntado por el nuevo técnico, Gennaro Gattuso, señaló que "dentro del vestuario notamos que ha sido un jugador muy importante y sabe cómo funciona un vestuario. Es fundamental para nosotros y es muy honesto. Trata de hacer un grupo, una piña, un equipo. Estamos muy contentos tanto con él como con su cuerpo técnico. Es un entrenador muy próximo. Sabe lo que necesita el jugador en cada momento y esto nosotros lo notamos".

Toni Lato también habló sobre el protagonismo que está teniendo la Academia VCF en esta pretemporada. "Lo veo muy bien. Son chicos jóvenes, que están en formación, y tienen la ilusión para estar en el primer equipo como tenemos nosotros, de cumplir nuestro sueño, de rendir al máximo para que ese sueño se cumpla. Al final, deben tener su proceso, pero los veo muy bien. Son chicos con cabeza, que tienen condiciones, y poco a poco nos irán dando mucho. Estoy muy contento de que cada vez haya más chicos de la Academia VCF", dijo, matizando que "son jóvenes y tenemos que tratar de ayudarlos para que estén tan cómodos como sea posible y así puedan ayudarnos más",.

En lo personal, el jugador valencianista indicó que afronta "la temporada nueva con mucha ilusión. La temporada pasada ya ha pasado. No tuve una temporada fácil por cuestión de lesiones, pero cuando estuve pude ayudar al equipo. Me hubiera gustado haber podido ayudar más, pero las cosas vienen así. Este año me estoy encontrando muy bien físicamente en pretemporada y estoy a disposición del míster donde me necesite. Estoy contento y con ganas de seguir con estas buenas sensaciones".

Sobre esta cuestión precisamente, y el hecho de haber tenido que jugar como extremo derecho, Lato quiso restarle importancia pues "el cuerpo técnico tiene unas necesidades y donde me meten voy a tratar de cumplir lo máximo posible y ayudar a los compañeros".