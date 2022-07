A Marcelino García Toral se le recordará históricamente en el Valencia CF por la consecución de la Copa del Rey, pero su paso por la ciudad dejó mucho más. El técnico asturiano vivió muy buenos momentos entre los aficionados, pero toda esa etapa no fue de rosa. Sin ir más lejos, ha recordado en una entrevista a 'El Mundo' un accidente de coche que pudo costarle la vida, pero lo que finalmente hizo fue cambiársela.

Debemos remontarnos a las Navidades de la temporada 2017/18. "Creo mucho en el destino. Y Dios, el destino o la suma de ambas cosas quiso que todo se quedara en un gran susto", afirma emocionado en relación al accidente de carretera cuando se le cruzó un jabalí por sorpresa. "Me enseñó que la vida me dio una segunda oportunidad. Y que al volante eres responsable de tu vida y de la de los que viajan contigo, en este caso mi mujer y mi madre. Pero también me enseñó que fue el destino el que me puso en una situación inesperada. Fíjate que desde la mediana un jabalí saltó al coche. Venía a velocidad alta, una noche espléndida, acabábamos de parar a cenar un poco... veníamos a Asturias a pasar la Nochebuena. Ese jabalí pudo hacerlo definitivamente", sentenció sobre lo ocurrido.