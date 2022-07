La reunión que han mantenido este viernes los representantes del Valencia CF con los del Ayuntamiento en relación a la ATE, que ya es historia, y al futuro del Nou Mestalla ha tenido como principal protagonista a Layhoon.

Al término del encuentro, la cara visible de Meriton en las negociaciones ha dejado claro que se trata de "un pequeño paso atrás", pero a su vez se mostró confiada por las posibilidades futuras de llegar a un acuerdo beneficioso para todos.

"Tengo confianza en que vamos a trabajar juntos para solucionar las cosas, aunque si le soy sincera, es un pequeño paso atrás. Sin embargo, en la rueda de prensa sí que les hablé de la actitud positiva y de la voluntad de las partes, del club y del Ayuntamiento", afirmó.

De nuevo y cuestionada por la Generalitat, Layhoon afirmó sentirse confusa, pero de nuevo confiada: "Sobre la Generalitat, no he hablado con ellos todavía y lo haremos cuando tengamos el documento. No sé cuál es el problema realmente y estoy confusa, pero estoy totalmente confiada en que vamos a trabajar juntos".