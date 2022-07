El debut de Samuel Lino no llegará ante el Nottingham Forest. El extremo brasileño llegó con ilusión a Valencia e incluso reconoció, antes de pasar reconocimiento médico con el conjunto de Mestalla, que quería estar con sus nuevos compañeros en el duelo contra el cuadro inglés. Sin embargo finalmente no ha podido estar y es que ayer el jugador de banda se quedó fuera de la convocatoria. La plantilla de esta manera, que viajó durante la tarde, no tenía a su única cara nueva más allá de Gattuso y Samu Castillejo, quienes fueron los dos grandes atractivos del ‘stage’ de Suiza, Austria y Alemania.

Uno de los grandes alicientes de ese partido contra el cuadro inglés de esta tarde a las 19:00 era el posible debut del último fichaje del Valencia CF. De hecho, en sus primeras palabras ya explicó que es alguien ambicioso y quería conseguir algo «grande» con la entidad de Mestalla a pesar de llegar solo en calidad de préstamo. «Este año estoy seguro de que en el Valencia repetiré lo que venía haciendo estos últimos años. Espero que conquistemos muchas cosas y logremos registrar muy buenos números», sentenció el jugador, que horas antes había reconocido tener ganas de viajar a Inglaterra. «Estoy preparado para jugar en el Valencia y para jugar el sábado», explicaba a su llegada al IMED, donde pasó revisión médica para minutos después hacerse oficial su aterrizaje en Mestalla. Sin el futbolista brasileño, el Valencia solo tendrá a Guedes y Samu Castillejo como extremos, a pesar de que Gattuso ha probado a distintos jugadores en esa demarcación. Incluso a Lato, que reconoció hace unos días que está para sumar donde el entrenador italiano diga y que también se siente cómodo jugando en posiciones más avanzadas. El debut de Samuel Lino en este caso llegaría, si todo va bien, el próximo sábado 3 de agosto en la presentación del Castellón, que servirá también de emotivo homenaje en Castalia para disfrutar del centenario de la entidad del ‘pam pam orellut’. Esa misma semana, la carta de presentación delante de su público y por primera vez en Mestalla podrá llegar precisamente en el ‘Trofeo Naranja’ que se disputará contra la Atalanta y que será, ya de manera definitiva, el último duelo antes de arrancar el curso contra el Girona en la jornada 1 de LaLiga Santander.