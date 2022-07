La Agrupació de Penyes Valencianistes celebró en Alzira su 26ª convención con la presencia de 500 personas y 150 peñas. Fue una jornada cargada de sentimiento valencianista en la que los asistentes pudieron disfrutar de una comida, departir sobre la actualidad del equipo de sus amores y también de reivindicar lo que les es propio. Con el asunto del nuevo estadio más candente que nunca y el equipo metido de lleno en el mercado de fichajes, los aficionados tuvieron temas más que de sobra para charlar en un encuentro realmente numeroso.

Al acto acudieron exjugadores del Valencia CF de la importancia de Darío Felman, Miguel Ángel Adorno y Manuel Botubot, que acompañaron a Fede Sagreras y el resto de peñistas en un día muy especial. Allí uno de los grandes atractivos fue el mítico coche de Santi y Nacho decorado de la manera más valencianista posible y en el que nombres como el de Pep Claramunt o Juan Cruz Sol ocupan un puesto muy visible.

SUPER no se quiso perder una cita de tal magnitud para el peñista y estuvo para preguntar al valencianismo sobre los últimos acontecimientos al respecto del Nou Mestalla y del mercado de fichajes en el que el conjunto valencianista lleva dos incorporaciones. Castillejo y Lino, pero en el que no ha dado ninguna salida importante todavía. La afición se mostró crítica con los dirigentes en ambos temas, especialmente en el urbanístico.

Desde la Penya Valencianista de Benicalap, su presidente Pedro Belenguer carga contra Meriton: «Es vergonzoso. Los reiterados incumplimientos del máximo accionista con el club y con la administración valenciana». En la misma línea fue Pedro García de la Penya de Benicarló, que además de denunciar los incumplimientos, señaló la importancia de mantenerse firme en exigir un estadio de 66.000/70.000 espectadores y no de 48.000. Juan Mesanza, de la empresa J. Lion, señaló que un estadio más grande sería «acorde con la grandeza de nuestro Valencia».

El argumento entre los peñistas no se desviaba entre unos y otros. Juan Ibars, de la Penya Paiporta Che, espera un consenso para que se puedan retomar las obras: «Si cada uno tira hacia un lado de la balanza, no se va a llegar a un acuerdo». La peñista María José Calatayud culpó a la temporada pasada, que fue «bastante mala», de la situación del club con el Nou Mestalla. Puri Lladró, de la Penya Juan Mata, fue más allá, y cargó contra el máximo accionista por las intenciones del club: «Queremos un campo de un equipo grande y no ‘low cost’». Misma línea y misma fuerza en el mensaje de otro peñista, Josep Bosch, que no entiende la situación que se vive en el club alrededor del estadio nuevo: «Es lamentable y vergonzoso, llevamos mucho tiempo con el estadio parado, la propiedad sin interés en acabarlo», sentenció.

Mercado de fichajes

El mercado está abierto y el bloqueo de la operación salida genera una gran incertidumbre. Sobre ello también se ‘mojaron’ los peñistas. Pedro Belenguer achaca toda la culpa de la situación económica al Nou Mestalla: «Venimos de un incumplimiento también en lo que decían que iba a ser el club, y entiendo que no esté fichando porque estamos ‘pelados’». En el caso de María José Calatayud aboga por retener a los jugadores de nivel, ya que este verano han sonado con fuerza para salir tres pesos pesados como Gayà, Soler y Guedes. Pedro García tiró por «desilusión», y al igual que Calatayud, apuesta por retener a los jugadores de nivel del equipo: «No se ha ido ningún jugador de la plantilla de momento, y esperemos que de aquí al final del mercado de fichajes traigan a algún jugador».

Juan Ibars culpó la situación económica que «no da para más», y en la misma línea estuvo Josep Bosch con una «situación económica que es lo que es». Aunque también acusó a Peter Lim de la situación que atraviesa el club en todos los ámbitos. En este sentido, Puri Lladró medió por no «malvender» para poder «traer a gente». Juan Mesanza atribuyó a la inflación de los futbolistas en problema de la economía de los clubes.

Pitada a la propiedad

La convención también tuvo un momento tenso. En el momento en que el exjugador del club, Bossio, subió al escenario, leyó una carta procedente de Sean Bai, CEO del club, y entre los asistentes se escuchó una pitada en contra de la propiedad y se pudieron escuchar cánticos de «Peter vete ya».