El Valencia saldó con un empate el cuarto amistoso de la pretemporada ante el Nottingham Forest. Tras la abultada derrota a manos del Stuttgart, el conjunto blanquinegro estaba ‘obligado’ a dar un golpe encima de la mesa para recuperar sensaciones a falta de dos semanas para comenzar la competición oficial. Para ello, Gennaro Gattuso volvió a emplear el que parece ser su once de total confianza visto lo visto en estos primeros test.

Hasta el momento, el italiano solo ha dirigido a su nuevo equipo en amistosos de verano. Aún así, su apuesta por el mismo once ha sido evidente con la ligera excepción del choque ante el Saint Gallen.

La portería tiene dueño. Mamardashvili repitió en el once y esta parece que será la temporada de su confirmación en Mestalla. En la línea defensiva, Thierry, Paulista y Gayà también fueron de nuevo la elección de Gattuso. Como tándem del brasileño en el centro de la zaga actuó Diakhaby, algo menos indiscutible durante el ‘stage’ suizo, aunque parece destinado a ganarse un hueco en este ‘once de gala’ de ‘Rino’.

En el centro del campo, Gattuso ha dado continuidad a un trivote que ha funcionado considerablemente bien desde su primera experiencia juntos. Guillamón sigue siendo el ‘6’ del equipo. Cierto es que no hay otro en plantilla, aunque el de L’ Eliana está demostrando que sigue creciendo en una posición distinta a la que ha ocupado desde sus inicios. Escoltándole durante el mes de julio, también ayer ante el Nottingham, ha tenido a Yunus Musah y a Carlos Soler. El nivel futbolístico del canterano le convierte en intocable en este Valencia con cualquier entrenador. En su caso, el norteamericano está convenciendo al nuevo entrenador jugando como interior. Su poderío físico para romper líneas mediante conducciones es su principal arma. De hecho, el tanto de Soler ante el cuadro inglés llegó gracias a una de esas jugadas iniciadas por Yunus.

En el trío de arriba radica la única duda. No en los extremos, donde Gonçalo Guedes y Samu Castillejo parecen indiscutibles a día de hoy. Además ambos han rendido a un buen nivel, sobre todo el luso, que ayer dio la asistencia del gol valencianista. Hasta ahora, Marcos André ha sido el ‘9’ de Gattuso. Mal no le ha ido: tres goles y dos asistencias en cuatro partidos. Lo cierto es que, hasta este sábado, el técnico no ha podido disponer de otro debido a las lesiones de Maxi Gómez y Hugo Duro. El madrileño debutó y gozó de 45 minutos. Con el paso de los días irá cogiendo ritmo y Gattuso deberá perfilar quien es su delantero centro titular.

En cualquier caso, el ‘once de gala’ de Gattuso queda supeditado a las futuras ventas y fichajes hasta el fin del mercado.