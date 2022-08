Nueva e importante temporada para la que se prepara Hugo Guillamón. El canterano vive un curso clave en lo personal y también en lo colectivo. Por un lado su posición en el campo supone un rol clave dentro de la idea de juego, con un trivote en la medular, que está implementando Gennaro Gattuso en el Valencia CF.

A nivel individual Guillamón cada vez es más importante en el equipo y con un gran año de experiencia en Primera División. Además su renovación está pendiente, pero por la cabeza del jugador solo pasa la idea de continuar en Mestalla y hacer todo lo que pueda para seguir en el equipo de su vida. «Se habla mucho de este tema. A mí lo que me toca es jugar y de eso ahora mismo no me preocupo, estoy deseando empezar LaLiga», aseguró el centrocampista sobre este tema tras el duelo en Castalia.

Volviendo al plano deportivo, Guillamón reconoció que tienen cosas que mejorar, pero hace una lectura positiva de la pretemporada a falta de un partido: «Ha sido complicado desde el principio, pero sabíamos lo que iban a plantear ellos en su presentación. Nos sirve para mejorar, para no pensar que tenemos todo el trabajo hecho. Nos quedan diez días y tenemos que mejorar aún».

En ese sentido el canterano se ha mostrado convencido de que el está trabajando bien y que todavía les queda la prueba contra la Atalanta el próximo sábado. «Al equipo lo veo bien. Está con confianza y asimilando los conceptos que pide el míster. Vamos a a empezar bien y el sábado aún tenemos un partido bonito. Será una buena prueba para ver cómo llegamos a la liga», insiste en clave positiva Guillamón.

Un equipo que todavía está en construcción y que intenta absorber el libreto de Rino. «Sí, desde el primer día que empecé a trabajar con él (Gattuso), me he sentido a gusto. Creo que va a hacer las cosas muy bien aquí. Está claro que nos quedan cosas que mejorar, que con el tiempo vamos a ir cogiendo. Pero la idea general es que el equipo está muy contento», explica el jugador valenciano sobre cómo ha sido la llegada del entrenador italiano a Mestalla.

¿FALTAN FICHAJES?

Aunque el Valencia ya ha firmado a dos futbolistas con Samuel Lino y Samu Castillejo, todavía no ha llegado ninguna pieza para reforzar el centro del campo o la defensa. En ese sentido Guillamón fue preguntado por esos posibles fichajes que puedan elevar el nivel de competitividad en las posiciones en las que juega el canterano: «El equipo yo lo veo bien. El trabajo defensivo no es solo de los defensas. Si encajamos goles no es por culpa de ellos. Tenemos defensas de sobra capacitados y que entienden la idea del míster bien. Se entienden bien con el equipo»