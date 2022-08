Se acabó la espera. Mestalla podrá volver a disfrutar este sábado a partir de las 21:00 de su Valencia CF. El Trofeo Naranja servirá una pretemporada más para que el conjunto blanquinegro se presente ante su público. En esta ocasión, tal como ocurrió en 2017, el invitado de lujo es la Atalanta de Gian Piero Gasperini. El nuevo Valencia de Gennaro Gattuso jugará por primera vez en casa desde que comenzó la pretemporada. Será la puesta de largo del nuevo entrenador ante su nueva afición. También la presentación de Samu Castillejo y Samuel Lino, hasta ahora las únicas caras nuevas del equipo.

A pesar de tener el cartel de ‘amistoso’, se trata de una absoluta prueba de fuego para el Valencia CF. El duelo ante el cuadro bergamasco es el último test antes de comenzar la competición oficial el dominga día 14 de agosto ante el Girona. El equipo de Rino está ‘obligado’ a dar un golpe encima de la mesa tras los tres últimos amistosos ante el Stuttgart, Nottingham Forest y el Castellón que generaron ciertas dudas. La Atalanta es claramente un escalón más de exigencia en comparación a los últimos rivales y una victoria ante los nerazzurri permitiría al equipo olvidar en cierta medidas los últimos resultados y empezar LaLiga con la motivación suficiente para sumar los tres puntos.

El objetivo del Valencia es evidente: perfeccionar todo aquello que ha funcionado desde que llegó el nuevo entrenador y seguir corrigiendo las carencias que se han evidenciado, como la poca solidez defensiva. Gattuso tiene claro cuál es su once de gala con lo que dispone ahora en plantilla y, cuando lo ha dibujado sobre el verde, el Valencia ha transmitido buenas sensaciones. Sin embargo, el fondo de armario sigue siendo corto y la ‘unidad B’ no ofrece las mismas prestaciones.

Lo normal es que Gattuso presente ante la Atalanta la alineación que más confianza le genera. En cualquier caso, el once estará inevitablemente condicionado por los problemas físicos y por la operación salida que, en este caso, se centran en los mismos jugadores. Maxi Gómez y Marcos André no han entrenado a lo largo de toda la semana junto al resto de sus compañeros. Ambos presentan molestias musculares, aunque también son dos de los nombres propios del mercado en clave Valencia en las últimas semanas. El futuro del uruguayo, en concreto, está más en el aire que nunca. Tanto el Valencia como Maxi parecen haber llegado a la conclusión de que lo mejor para ambas partes es separar caminos y algunos periodistas expertos en mercado están informando estos días que el Fenerbahçe turco ya ha iniciado negociaciones con el el club valencianista para fichar al atacante. En cualquier caso, lo que está claro es que esta noche no se pondrá la camiseta de Valencia en el partido que da la bienvenida a la nueva temporada. Marcos André también lo tiene difícil. Así pues, el camino de Hugo Duro para ser el ‘9’ titular ante el cuadro transalpino queda completamente libre.

Expectación con Samuel Lino

Junto a Hugo Duro, el tridente de ataque lo completarán Gonçalo Guedes y Samu Castillejo, teóricos titulares mientras el mercado no depare más movimientos. Sin embargo, uno de los jugadores que más expectación genera es Samuel Lino. La última incorporación del Valencia debutó en la segunda mitad ante el Castellón y dejó buenas sensaciones. La exigencia de la Atalanta es muy distinta a la del Castellón y será una magnífica prueba para conocer lo que el futbolista brasileño será capaz de ofrecer durante esta temporada que estará cedido en Mestalla.

En frente, el Valencia tendrá a un rival que empieza la competición doméstica el mismo fin de semana que lo hará el equipo de Gattuso. Además llega tras perder por la mínima en su último partido de pretemporada ante el Newcastle. Escasos días antes había goleado al Como de la segunda división italiana.