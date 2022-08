El Valencia CF venció ayer a la Atalanta en el partido de presentación en Mestalla dejando, además, buenas sensaciones ante un buen equipo. Sin embargo, los focos no apuntaron al verde, sino a un futbolista que no se vistió de corto en ningún momento. El Wolverhampton inglés presentó ayer una oferta por Gonçalo Guedes y el cuadro blanquinegro, con la intención de aceptarla, decidió no darle minutos evitando así cualquier riesgo de lesión.

Ha tardado pero finalmente, a falta de 23 días para que se cierre el mercado, el Valencia CF ha recibido una oferta por Guedes que en cierta medida satisface sus necesidades. Lo confirmaba el propio Gennaro Gattuso en la rueda de prensa posterior al partido: "Ha llegado una oferta muy buena de la Premier por Guedes y tenemos que aceptar". La propuesta del cuadro inglés está fijada en 30 millones de euros con opción de que suba hasta los 35 en caso de que se cumplan unos variables que todavía se desconocen. El Valencia ultima la salida de Guedes Así pues, Guedes y el Valencia CF están a punto de separar sus caminos tras cinco años de relación. La inactividad del mercado hizo valorar en algún momento la posibilidad de que el luso se quedara este verano en Mestalla, pero la realidad de la entidad dice otra cosa: la necesidad por vender era máxima para cuadrar las cuentas y era cuestión de tiempo que Guedes hiciera las maletas. Ahora, con la economía más aliviada, el Valencia sigue sin estar en disposición de hacer grandes movimientos, pero sí cuenta con más libertad para asumir salarios de futbolistas que puedan llegar cedidos. El siguiente paso es la venta de un futbolista extracomunitario para atacar algunos de los objetivos primordiales del mercado. A Maxi 'le gusta' el Fenerbahce