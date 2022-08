Un análisis a tener muy en cuenta en el club de Mestalla, y que podría explicar en gran parte la caída a nivel deportivo de la entidad. Y es que más de la mitad de los 85 jugadores que han debutado en el Valencia CF desde que Peter Lim es el máximo accionista del club no han tenido continuidad en su plantilla al no haber superado las dos temporadas de permanencia en el club.

El guardameta internacional neerlandés Jesper Cillessen, que ha abandonado el Valencia este lunes, es un ejemplo de este tipo de jugadores, ya que aunque ha militado tres años en el Valencia, nunca llegó a tener protagonismo en una entidad de la que se ha despedido sin pena ni gloria.

Además, casi ningún seguidor del equipo valenciano recuerda a varios futbolistas que desde octubre de 2014 han vestido de forma ocasional esta camiseta. Entre los que están en el olvido se encuentran Carlos Carbonell "Tropi", Danilo Barbosa, Ibrahim Diallo, Wilfred Zahibo, Iban Salvador, Andrés Pascual "Sito", Adrián Guerrero, Guillem Molina o Kevin Sibille, junto a los tres cedidos de la campaña 2020-2021 (Patrick Cutrone, Francisco Reis "Ferro" y Christian Oliva).

Estos son algunos de los 56 jugadores que durante este periodo no han superado las dos campañas en el club, veintiuno de ellos con dos en el equipo y 35, entre los que se incluyen los quince debutantes del pasado año, que solo han estado una, aunque con la posibilidad de no seguir en el próximo ejercicio como ya se ha confirmado en el caso del paraguayo Omar Alderete y ocurrirá con algún otro.

Además, los 85 jugadores que han tenido la oportunidad de debutar en el club de Mestalla en los últimos ocho años suponen más del once por ciento del total de los que han vestido la camiseta de este club desde su fundación hace 103 años.

Hasta la llegada de Lim, el Valencia registró un promedio de siete incorporaciones por temporada, mientras que desde octubre de 2014, esa cifra se ha elevado a diez, cifra que va unida a la falta de continuidad de muchos jugadores, lo que demuestra que el arraigo ha disminuido.

El primer futbolista en debutar con Lim al frente del club de Mestalla fue Álvaro Negredo, el 24 de octubre de 2014, día en el que el empresario de Singapur fue vitoreado en Mestalla en un encuentro de Liga ante el Elche con motivo de su llegada al club.

En la plantilla del Valencia actual solo el capitán José Luis Gayà es anterior a Lim y únicamente cinco jugadores alcanzan las cinco temporadas en el equipo: Jaume Doménech (8), Toni Lato y Carlos Soler (6) y Gabriel Paulista y Gonçalo Guedes, que está a punto de salir (5).

Cesiones a otros clubes, viajes de ida y vuelta en el mercado de invierno por cuestiones económicas y salidas de jóvenes en fase de formación han marcado el paso por el club de algunos futbolistas que se han hecho un hueco en el panorama nacional e internacional tras dejar el Valencia, tal y como ocurrió con el ahora internacional Rafa Mir.

Otros han sido objeto de traspasos de cierta entidad como ocurrió con Geoffrey Kondogbia, Ferran Torres, Francis Coquelin o Daniel Wass. Todo ello, con el condicionante económico que ha provocado la llegada de muchos jugadores cedidos, ha mermado la confección de un bloque sólido y prueba de ello ha sido el rendimiento ofrecido por el equipo en las tres últimas campañas, las transcurridas desde que ganó la Copa del Rey en mayo de 2019.

El ejemplo más reciente de esta situación ha sido el paso en el pasado campeonato de Omar Alderete, Bryan Gil o Ilaix Moriba, que ofrecieron un rendimiento aceptable, pero que no ha dado paso a una etapa de continuidad.

También ha habido casos de jugadores que han decepcionado como Aymen Abdennour, Aderlan Santos, Guilherme Siqueira, Luis Carlos da Cunha "Nani" o Michy Batshuayi, mientras que jugadores que no triunfaron en el Valencia como Nemanja Maksimovic, ha vivido una gran etapa en el Getafe tras dejar el club de Mestalla.