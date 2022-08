El mercado de fichajes está al rojo vivo en el Valencia CF. Guedes, ya en Inglaterra, firmará por el Wolverhampton y es ahí donde se abre un nuevo escenario para el conjunto dirigido por Gattuso. El italiano quiere refuerzos. Mínimo tres, como reconoció en la rueda de prensa posterior al duelo contra la Atalanta, y con muchos perfiles necesarios, los nombres que están encima de la mesa son muchos y muy variados en cuanto a rol. Arthur, que no está descartado todavía, Nico González, Bakayoko, Keita Baldé, Cavani, Bryan Gil...

Alternativas e 'intenciones' hay muchas, pero el gran objetivo es cerrar las operaciones y eso es algo en lo que el Valencia ha fallado en repetidas ocasiones durante este y otros mercados. ¿Cómo está la situación?

El interés por Bakayoko es real, pero hasta el momento no se ha podido cerrar la operación. De hecho, el acuerdo parecía muy próximo pero todo se mantiene en 'standby', aunque a Gattuso le encantaría poder contar con el jugador, al que ya ha tenido tanto en Nápoles como en Milán. Por su parte, el propio entrenador italiano descartó a Arthur en el pospartido del Valencia-Atalanta pero, hasta donde ha podido saber Superdeporte, es en las condiciones en las que la Juventus se 'planta'.

Si el club de Mestalla es capaz de convencer al cuadro italiano para mejorar las condiciones y poder alcanzar un acuerdo de ficha más cómodo, el Valencia estaría mucho más cerca de firmarle como cedido. Para eso, antes, es cierto que hace falta todavía que salgan Marcos André o Maxi Gómez. Mientras, Nico González es un jugador que también encaja con la idea. Tanto en 4-2-3-1 como 4-3-3. El problema está en la posición de Xavi Hernández.

En Barcelona, el club culé considera que una salida a préstamo siendo indiscutible en su destino podría ser una buena forma de hacer explotar sus virtudes. Sin embargo, el entrenador, y más si sale Frenki De Jong, no estaría dispuesto a desprenderse de él. Por último, Ilaix Moriba acabó muy contento en Valencia, se sintió arropado por la afición, y es otro de los jugadores por los que el Valencia plantea hacer un esfuerzo. El abanico, en el medio, es amplio, pero falta conseguir cerrar la operación y el cuadro de Mestalla aún no ha sido capaz de incorporar a nadie para la medular en todo el mercado de fichajes. Torreira de hecho ya se escapó.

En el ataque, el Valencia también se ha 'acercado' a distintos futbolistas. Ha habido conversaciones con el agente de Keita Baldé, también durante todo el verano Bryan Gil ha estado en la recámara, aunque había otros equipos por delante. Uno de ellos era la Real Sociedad, quien se habría retirado de esa puja.

Por último está Cavani. Desde Mestalla se ha preguntado y se ha 'tanteado' la posibilidad de firmar al uruguayo, que quiere seguir en Europa y ha rechazado a Boca Juniors. A pesar de eso, el interés de otros equipos, entre ellos el Villarreal que juega Europa, puede hacer que se caiga una opción más que interesante.

Eso sí, el Submarino está trabajando también otras operaciones y no tiene excesivo margen, por lo que el conjunto de Mestalla no ha descartado la opción Cavani ni mucho menos. Se mantiene a la espera y con paciencia, aunque Gattuso necesita jugadores a pocos días de empezar la competición. Sobre todo porque la diferencia entre el once titular y el banquillo es abismal.

Por último, y a pesar de que Gattuso en el 'stage' de Suiza reconoció en privado que el esfuerzo prioritario es en otras posiciones distintas al centro de la defensa, el Valencia CF también trabaja con un mercado de centrales por dos motivos. Por si llega una oferta por Diakhaby y se decide su venta y en segundo lugar porque el entrenador necesita más 'perfiles' en esa posición.