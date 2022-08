El TAD mantiene la desproporcional sanción contra Gayà. La sanción al lateral internacional se produjo a instancias de la denuncia del Comité de Integridad de la RFEF, que le abrió un expediente por sus declaraciones sobre el arbitraje de Melero López, tras el partido contra el CA Osasuna de la Jornada 32 de LaLiga en Mestalla.

“Nos preocupa el arbitraje, espero que no influya en la final de Copa”. Estas fueron las declaraciones que fueron denunciadas por el Comité de Integridad de la RFEF tras la actuación de Melero López y en medio de una serie de arbitrajes considerados perjudiciales contra el Valencia CF.

"No se utiliza un lenguaje manifestante malsonante o insultante, pero también lo es que se cuestiona de forma explícita la imparcialidad y honradez de los árbitros", rezaba el escrito del Comité de Competición.

Piqué y Aspas, sin castigo por lo mismo

No hay que remontarse demasiado para encontrar casos similares y que terminaron sin castigo. Iago Aspas se mofó del arbitraje de González Fuertes en el último Celta-Madrid después de que anulara un gol al cuadro local y pitara tres penaltis a favor de los visitantes. "Solo le faltó pitar otro (penalti) para que lo tirase Pablo (el árbitro). Parecía que buscaba al hat-trick de Benzema", manifestó.

Otro que no se suele morder la lengua ni para hablar de los colegiados es Piqué. Sus críticas al estamento arbitral provocaron una denuncia por parte del Departamento de Integridad. "El 85% son del Madrid. ¿Cómo no van a pitar a favor del Madrid? Aunque sea inconscientemente, ¿Cómo no van a tirar más de un bando que del otro?", dijo. Dos semanas después, Competición desestimó la sanción.

El procedimiento fue el mismo. El Departamento de Integridad de la RFEF, junto al CTA (Comité Técnico de Árbitros) denunció las críticas de Aspas y pidió sanción de mínimo 4 partidos para el delantero por cuestionar "la imparcialidad y honradez" del árbitro. El Celta, como hizo el Valencia con Gayà, presentó alegaciones y el juez del Comité de Competición desestimó la denuncia y archivó la causa abierta. Ahora, justo unos días antes de que comience LaLiga 22/23, el TAD ha decidido validar una vergonzosa sanción que silencia la libertad de expresión de los jugadores, en este caso de uno (Gayà), que no faltó al respeto al mencionado Melero López.