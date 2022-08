12:11

“No pienso en eso. Soy un jugador profesional y eso no entra en mi cabeza. No entiendo las formas. El València presentó ese recurso y han tardado 42 días en contestar. El TAD se ha reunido seis veces. Y hasta la séptima no sacaron mi tema. Eso no me ha gustado para nada. Yo también podría haberme preparado de otra manera. No me entra en la cabeza cómo a falta de un día no poder saber si jugaba o no”