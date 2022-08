Nico González será nuevo jugador del Valencia en los próximos días. La idea del club es que el mediocentro pueda estar a las órdenes de Gennaro Gattuso el próximo partido ante el Girona en el estreno liguero en Mestalla. Este viernes ya realizó la primera sesión con el equipo bajo las órdenes del italiano, con el consentimiento del FC Barcelona, a pesar de no ser oficial su cesión, ya que antes el gallego debe firmar su renovación con el cuadro catalán. El conjunto valencianista los tiene todo pactado y cerrado con el Barça para que Nico vista de blanquinegro la próxima campaña, aunque primero deben ponerse de acuerdo jugador y club para cerrar la renovación.

El centrocampista llegó a mediados de esta semana a la capital del Turia para pasar los pertinentes exámenes médicos, y tras unos días de espera, ayer ya pudo conocer a sus nuevos compañeros y se ejercitó como uno más del equipo.

Gattuso tendrá así a su ansiado pivote que pueda competir por un puesto con Hugo Guillamón, aunque también podrían coincidir en el terreno de juego, ya que Nico el gallego puede desarrollarse como ‘8’ en el esquema de 4-3-3.

La llegada de un pivote al Valencia CF era algo que se demandaba desde unas temporadas atrás, y después de una larga espera, por fin llega un jugador que fortalece la demarcación. Hasta ahora el mediocentro del técnico italiano contaba con Carlos Soler, Yunus Musah, Hugo Guillamón, Uros Racic, Koba Koindredi y, desde el filial, ‘Yellu’ está con tendencias al primer equipo, aunque Gattuso no parece confiar en exceso con el serbio o el francés, prueba de ello el trivote utilizado en el Trofeu Taronja frente a la Atalanta, donde no realizó ninguna modificación durante los noventa minutos. Es por ello que la llegada de Nico oxigena la medular y ofrece una nueva variable en vistas a las ideas que maneja el técnico transalpino, aunque ¡todo queda pendiente de la llegada de un ‘8’ que complete el centro del campo blanquinegro y cierre los fichajes en este apartado, si no se produce ninguna salida.

La presencia de Nico ante el Girona, clave

El Valencia arranca su participación liguera 2022/23 el próximo domingo con un mediocentro muy limitado para las ideas de Gattuso. El rol de Racic y Koba en el equipo es muy secundario, por lo que la presencia del joven mediocentro gallego sería de vital importancia para poder ofrecer un repuesto que convenza a ‘Rino’. Aunque sin duda la gran cantidad de variables que ofrece Nico sobre el verde es sin duda uno de los alicientes que empujan al Valencia a querer contar con él desde ya.