El centro de la zaga es uno de los frentes que el Valencia CF aún tiene abiertos a pesar de que LaLiga ya ha arrancado. Casi por obligación, Diakhaby-Cömert será la pareja de centrales titular para la primera jornada de liga ante el Girona. La lesión que sufrió Gabriel Paulista en el partido ante el Atalanta del Trofeo Naranja dejó sin alternativas a Gennaro Gattuso.

Así pues, el tándem francosuizo será el encargado de proteger la portería de Giorgi Mamardashvili. Diakhaby ya fue un hombre muy importante para Bordalás. Las continuas lesiones de Paulista y el sistema de tres centrales que terminó usando el alicantino le concedieron un sitio en el once. Aún así, su futuro en el club no parece asegurado. A lo largo del verano, desde Turquía han informado del interés de ciertos equipos otomanos en hacerse con sus servicios, pero ninguno se ha traducido en una oferta formal. A día de hoy parece difícil que haga las maletas, pero no se descarta si llega una oferta importante.

El caso de Cömert es bien distinto. El suizo aterrizó en València el mes de enero en el mercado de invierno y su participación en el equipo ha sido escasa. En los minutos que ha estado sobre el terreno de juego ha ofrecido ciertas dudas y no ha terminado de adaptarse todavía al conjunto de Mestalla. El duelo ante el Girona se antoja como una gran oportunidad para empezar a darle la vuelta a su situación y ganarse un puesto importante en los planes del nuevo entrenador.

Hugo Guillamón no es central

Si algo dejó claro Gattuso en la jornada de ayer es que Hugo Guillamón no es una opción para el centro de la zaga. El curso pasado el jugador de L’ Eliana se reconvirtió en un pivote por órdenes de Bordalás y con Gattuso al mando de la nave su destino es el de asentarse en esa demarcación. En la rueda de prensa previa al partido, el técnico italiano confirmó que «es un pivote». Sobre Nico confesó que «también lo es, pero puede jugar de ‘8’». Por últimos, se reafirmó sobre Guillamón y sentenció: «Me gusta de pivote».

En cualquier caso, el mercado del Valencia CF en clave central no está cerrado. Gattuso volvió a recordar en rueda de prensa que espera algún refuerzo más antes de que termine el mercado de traspasos estival. Uno de ellos podría ser el de un central. En concreto el de uno con las características que le gustan al italiano: rápido y con salida de balón.