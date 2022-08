Tras hacerse oficial su cesión al Valencia CF, Nico González hizo sus primeras declaraciones como valencianista en VCF Media. El centrocampista gallego señaló que "lo que busco yéndome cedido es una oportunidad para demostrar lo que creo que puedo demostrar, el nivel que tengo. Creo que este Club es el perfecto para hacerlo".

Además, destacó la oportunidad que se le plantea para seguir creciendo en Mestalla. "Es una oportunidad muy importante para mí. Creo que puedo aportar mucho a este Club, que es un Club histórico y muy importante", dijo.

También habló de su nuevo entrenador, Gennaro Gattuso, clave en el fichaje. "He podido hablar con él desde que empezó a hablarse del tema de la cesión. Fue clave para que decidiese venir sin ninguna duda aquí", señaló el centrocampista gallego, que hacía poco que se había enterado de que se cumple el centenario de Mestalla.

"Me he fijado en el escudo. Es muy bonito formar parte de algo tan importante, de un año tan importante para el Valencia CF y para toda la afición. Me hace mucha ilusión", subrayó Nico González, que está listo para debutar ya este domingo. "Llevo 5 semanas entrenando y estoy preparado. Llevo toda la pretemporada preparándome para empezar LaLiga", confirmó.

Comparaciones con su padre, Fran

Nico González es hijo del mítico Fran, estrella del Deportivo de la Coruña de los años 90 con Arsenio Iglesias o Irureta en el banquillo. El también conocido como 'SuperDepor'. "Mi padre ha sido una leyenda, pero jugaba más arriba. Yo, en cambio, he jugado siempre más atrás, más de pivote y muchos partidos la temporada pasada de interior. Diría que soy un poco más defensivo y más de creación de juego", explicó Nico con total naturalidad ante la comparación con un jugador de ese calibre.

Eso sí, antes de concluir quiso dejar muy claro que está "seguro de que irá muy bien y conseguiremos los objetivos" con el Valencia CF.