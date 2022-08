Gattuso: "Vi Mestalla en el entrenamiento y tenía los pelos de punta"

12:34

SITUACIÓN DE MAXI GÓMEZ

"Me gusta que el jugador esté al 100% al nivel físico y mental. Seguramente no está al nivel físico porque no se ha entrenado dos semanas con nosotros... esos días que han entrenado han ido con gran intensidad. Mañana veremos si está bien, hoy tenía un poco de molestia en su problema. Mañana hablaremos con él y con el doctor, si puede jugar. Soy un entrenador, no un psicólogo. Yo lo veo entrenar bien, normalmente si tienes una molestia no estás mentalmente fuerte. Él es jugador del Valencia CF. Tenemos la obligación de hacerle rendir al máximo"