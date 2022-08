Posiciones para fichar

No hablo de posiciones. Sabéis muy bien en qué posiciones estamos buscando. En un partido no es correcto hablar de esto, los jugadores han dado la vida en el campo. Hoy no es correcto por los jugadores que han sudado la camiseta. Dos o tres jugadores. Cuando escuchaba a un entrenador hablaba de otra cosa que no era que el equipo ha trabajado en el campo no lo veía correcto. Hoy tenemos que hablar de Toni Lato, Vázquez, Mosquera (2004) que ha jugado con una personalidad increíble. Entiendo que os gusta el mercado pero tengo el deber de hablar de lo que hemos hecho en el campo.