La opción de Edinson Cavani se calienta. El uruguayo, que lleva vinculado al Valencia CF desde hace semanas, puede ser el hombre que refuerce la delantera. El '9' es uno de los puestos en los que Gattuso espera refuerzos, especialmente teniendo en cuenta que Maxi Gómez y Marcos André son firmes candidatos a abandonar Mestalla en los próximos días rumbo a Turquía y a Vallecas respectivamente.

Liberar las fichas de los dos arietes es necesario para que la llegada del charrúa sea posible. No por cuestiones de nacionalidad, pues no cuenta como extracomunitario al tener pasaporte italiano, sino por aligerar masa salarial y hacer hueco al jugador. No habría coste de traspaso, ya que el jugador se encuentra libre desde que finalizara su contrato con el Manchester United el 30 de julio.

El Villarreal sigue en la puja pero Cavani antepone tener minutos

El Valencia no está solo en la pelea por este fichaje: el Villarreal también está interesado desde hace tiempo y se mantiene en la puja. Boulaye Dia y Paco Alcácer pueden abandonar La Cerámica en lo que queda de mercado y eso pondría al equipo de Emery en la necesidad de incorporar a otro delantero.

Sin embargo, a priori Cavani preferiría recalar en el cuadro blanquinegro porque tendría más minutos. Su objetivo principal es ganarse un billete al Mundial de Catar y el requisito de Diego Alonso, seleccionador de Uruguay, es que juegue regularmente. Los dos próximos meses son claves para entrar en la lista y ese será el criterio primordial para la decisión del charrúa.