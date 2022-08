Miguel Zorío, exvicepresidente del VCF y presidente de la plataforma Marea VCF, ha lanzado un comunicado a modo de advertencia dirigido a los políticos valencianos del Ayuntamiento de València y la Generalitat una vez conocido que Layhoon regresa a la presidencia del Valencia CF.

El comunicado oficial:

Aviso de Miguel Zorío a los responsables políticos del Ayuntamiento y de la Generalitat Valenciana

LAY HOON CHAN PARTICIPÓ EN ESTAFAS, EVASIONES DE IMPUESTOS, FICHAJES RAROS Y PAGOS ILEGALES A CONSEJEROS

Lay Hoon Chan fue nombrada Directora de Meriton Holdings Limited el 7-10-14. Compró el Valencia CF por 94 millones de euros con una capital social de 68.019 euros. Hoy en día Meriton ha desaparecido de su domicilio original en Hong Kong.

Amnistía Internacional denunció el uso de mano de obra infantil en Wilmar, la empresa que hizo multimillonario a Peter Lim. Lay Hoon ya era su mano derecha.

Con Lay Hoon Chan comenzó a financiarse la tienda de jugadores en la que han convertido Jorge Mendes, Peter Lim y la propia Lay Hoon al Valencia CF. Peter Lim han movido 1000 millones de euros en jugadores, con comisiones y precios fuera de mercado.

Peter Lim y Lay Hoon ya participaron en el engaño del club Raffles en Singapur según consta en una sentencia judicial. Ella ganó 1 millón de euros. Peter Lim ganó 80 millones de euros. Y fueron engañados 28.000 socios del club.

Peter Lim y Lay Hoon han remunerado a Amadeo Salvo y a otros consejeros del Valencia CF cuando lo prohibían los estatutos de la sociedad.

Lay Hoon y Peter Lim ha engañado sistemáticamente a la Federación de Vecinos de Valencia, al Ayuntamiento, a la Generalitat y a los accionistas. Sorprendentemente, el nuevo estadio que lleva parado desde 2009, ha pasado de tener invertidos 120 millones de euros a mas de 180 millones de euros, sin poner ni un solo saco de cemento en este tiempo.

Lay Hoon se mofó de todos los valencianistas y de los periodistas al ironizar sobre lo que “nos costaba entender sus mensajes”.

Miguel Zorío, ex Vicepresidente del Valencia CF, quiere avisar a Joan Ribó, Sandra Gómez, Ximo Puig, Carlos Mazón y al resto de responsables políticos valencianos, tanto del gobierno como de la oposición que “Peter Lim (conocido cariñosamente en el mundo de los negocios de Singapur como el Padrino) ha vuelto a colocar en el Valencia CF a la principal responsable del desaguisado que vive el club desde 2014, cuando compra la SAD y sitúa a Lay Hoon Chan como Presidenta y brazo ejecutor de las inexplicables estrategias económicas, sociales y deportivas que el Padrino y su contable han puesto en marcha. Lay Hoon si fuera valenciana no sería recibida por ninguno de los máximos mandatarios políticos de esta Comunidad”.

Miguel Zorío ha querido recordar alguno de los datos que ha venido denunciando públicamente en los últimos años, y que hubieran sido la muerte social para cualquier máximo accionista del club que tuviera origen valenciano:

* Lay Hoon Chan: Presidenta el Valencia CF SAD: tiene la empresa RSP DESIGN CONSULTANT PTE.LTD. en paraíso fiscal según opencorporates del Consorcio de Periodistas. Su sede está en el mismo país y ciudad que una empresa a nombre de un tal Anil Kumar Murthy. Lay Hoon también tiene una empresa en Islas Vírgenes, como Lim y Mendes: NUGGET CONSULTING LTD.

* Valencia CF ASIA PTE.Ltd.: Lay Hoon Chan da el ok a montar esta oscura empresa que aún seguía viva después de que Anil Murthy anunciará su cierre. Tiene el domicilio social: 4 Shenton Way #28-03 SGX CENTRE II SINGAPORE 068807. El consorcio internacional de periodistas de los Papeles de Panamá señala este edificio (en realidad son dos) como sede de empresas que sirven para el blanquear dinero y realizar operaciones opacas de cara al fisco, como por ejemplo STIRLING COLEMAN INVESTMENT. Pero lo más preocupante es que en la misma oficina y edificio, no aparecía por ningún sitio la sociedad del VALENCIAS CF ASIA. En el directorio del edificio aparecían en su lugar ASIA GENESIS ASSET MANAGMENT PTE LTD. o una aún más curiosa, LA RARA MIEL CO PTE. LTD. o INTRINITY TECNOLOGIES PTE. LTD. El precio de alquiler de una oficina en ese edificio es de 20.000 dólares mes. Y el capital social de la empresa era casi la mitad. La gran pregunta es para que se montó esta empresa y si sirvió para pagar los altos honorarios de Lay Hoon Chan y del resto de amigos del Padrino de Singapur.

*Estafa del RAFFLES TOWN CLUB: año 96, Peter Lim asiste económicamente a The Raffles Town Club, se queda la mayoría de la empresa promotora del club que iba a ser el más exclusivo de Singapur. Los socios pagaron 28.000 dólares y al final se encontraron que Lim vendió 19.000 participaciones. Los socios no podían ni entrar, estaban hacinados. La apoderada era Lay Hoon que cobró 1000.000 euros por procesar las altas y Lim cobró 80.000.000 euros. En abril de 2001 los socios pusieron una demanda por estafa y en 2005 fueron indemnizados los socios estafados.

* MERITON HOLDING LIMTED Y MERITON CAPITAL LIMITED: Tienen sede en un paraíso fiscal, Hong Kong, fuera de cualquier control por parte de los países de la UE y de su banca. Por lo tanto es mentira que Peter Lim haya garantizado personalmente la deuda del Valencia CF. La empresa dirigida por Lay Hoon Chan está desaparecida.

* Lay Hoon Chan, gestionó la empresa con la que Cristiano Ronaldo evadió impuestos: La agencia tributaria llegó a un acuerdo con Cristiano Ronaldo en el que el jugador reconoció los delitos fiscales cometidos por él y sus agentes. Los derechos de Cristiano son de Lim y Mendes. En la misma dirección de las Islas Vírgenes donde Jorge Mendes tiene las empresas para evadir impuestos, en Road Town, Meriton Asset Management tiene su sede según los papeles de Panamá del despacho Mossack Fonseca, guardando relación de participación con la sociedad propietaria del Valencia CF. Las operaciones de Cristiano las hace Peter Lim a través de Mint Capital, de la que Lim es socio y en la que tuvo responsabilidades de gestión Lay Hoon. Mint Capital: hemos recibido un informe del Gobierno de la Isla de Man, sede de la empresa desde 2006, donde confirma que Mint Capital Partners Limited, de Peter Lim, tiene la sede junto a Jorge Mendes en Road Town de Islas Vírgenes. Confirma que Lay Hoon ha sido responsable de esa empresa.

* Lay Hoon Chan y su marioneta, Amadeo Salvo, comenzaron el mercado persa de Mendes en Valencia. Según la comunicación oficial que hizo el Benfica a la Bolsa de Lisboa en su relatorio de cuentas de 2014, Rodrigo es vendido a Meriton (no al Valencia CF) por 30.000.000 euros, de los que sólo llegan 12.642.000 al Benfica. El resto, 17.300.000 euros, son pagos a intermediarios de la operación. Lim y sus socios, participan en el fondo Benfica Stars Fund radicado también fuera del control financiero estatal.

* Con Peter Lim y Lay Hoon Chan la inversión del club en el nuevo estadio ha pasado de tener un valor de 120 millones de euros a más de 180 millones, según desveló el anterior Presidente puesto a dedo por Lim.