El presidente de Libertad VCF, José Pérez, ha respondido al comunicado con el que el Valencia CF anunció este miércoles el nombramiento de Layhoon Chan como presidenta del Valencia CF. José Pérez, a través de su perfil personal de Twitter, ha denunciado que el Consejo de Administración del Valencia "no se reúne" y ha explicado el modus operandi del club a la hora de tomar decisiones a través de un "acta que indica que los acuerdos se toman por unanimidad" donde "no existe la posibilidad que ningún miembro del consejo no firme dicha acta".

Así lo ha explicado en las redes sociales: Tras el comunicado del Valencia CF me gustaría recordaros algo que pudo conocer @LibertadVCF en nuestra fiscalización judicial de estos dos últimos años. El Consejo de Administración del Valencia NO SE REÚNE. ¿Cómo pueden tomar acuerdos unos consejeros que no se reúnen? Pues por increíble que parezca, cada miembro del consejo de administración del VCF recibe una carta que es el “acta del consejo” donde se estipulan los acuerdos que han de aprobar los consejeros. ¿Y que hacen? Cada miembro del consejo debe firmarla y remitirla al VCF. Un detalle importante es que el propio texto del acta indica que los acuerdos se toman por unanimidad. Es decir, no existe la posibilidad que ningún miembro del consejo no firme dicha acta. ¿Y quien redacta esas actas? Pues el secretario del consejo, Germán Cabrera, socio del bufete de abogados de Peter Lim y también del VCF por el que factura millones de euros todos los años además de su salario. Layhoon vuelve a la presidencia del Valencia CF ¿Entendéis cuando decimos que el VCF es un club gestionado por unos abogados madridistas? Así que, con estos precedentes, ahora si queréis os alegráis de que al miembro del consejo entre un ex director de un banco. Entes, por otro lado, conocidos por su cuidado y mimo al cliente y ciudadano. Y así, valencianistas, es como se pervierte un club de fútbol.