Después estar toda la semana incorporándose al grupo de forma parcial y paulatina, este viernes Gabriel Paulista dio un paso de gigante para jugar en San Mamés. El central hispanobrasileño completó el cien por cien de la sesión con el resto de sus compañeros y pasa la pelota a Gennaro Gattuso, que tendrá que decidir si arriesga con su incorporación al once titular o si prefiere mantener esta bala en la recámara.

Que el hispanobrasileño no iba a estar en condiciones óptimas era algo ya sabido, de hecho su recuperación se está llevando a cabo a marchas forzadas y en condiciones normales se hubiese tratado con más calma, pero lo cierto es que el optimismo de cara a que el domingo pueda jugar aunque sea con ciertas molestias es total. No se correrán riesgos innecesarios, pero si todo avanza como debe, será uno más.

Falta una sesión antes de emprender el viaje a suelo vasco en el que Gattuso probará un posible once para enfrentarse al equipo de Ernesto Valverde. Hoy el equipo trabajará por última vez en la Ciudad Deportiva de Paterna en un entrenamiento en el que Paulista podrá acabar de ponderar sus sensaciones y probar en el once titular del equipo. El italiano comparecerá posteriormente en sala de prensa y quizás pueda dar una pista definitiva sobre la participación del ‘5’ blanquinegro en el encuentro.

Los elegidos para San Mamés

Paulista ya fue baja para el primer partido de la competición nacional de Liga contra el Girona en Mestalla. El técnico tiene, además, a su disposición a Mouctar Diakhaby y a Cristhian Mosquera, pareja de centrales que formaría en caso de optar por no forzar con Paulista. Además, también cuenta con la posibilidad de retrasar a Hugo Guillamón, algo que no parece demasiado probable porque ni para defender con uno menos quitó al ‘6’ de la medular, o reconvertir de nuevo a Dimitri Foulquier a pesar de la mala experiencia de la pretemporada. Jesús Vázquez repetirá en el once por la baja por sanción de José Luis Gayà.

Del centro del campo hacia adelante lo más probable es que Gattuso repita con el mismo equipo, con la única duda de si Nico González ingresa en la medular en alguna de las tres posiciones, aunque el rendimiento del centro del campo fue notable.