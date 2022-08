El mercado de fichajes apura sus últimas dos semanas con el Valencia CF moviéndose para reforzar su plantilla. Son diferentes las demarcaciones que el equipo debe mejorar: la defensa, el centro del campo, las bandas y la delantera. En los costados, uno de los favoritos es Bryan Gil y Gennaro Gattuso se ‘mojó’ sobre el de Barbate.

“Me gusta Bryan y todos los jugadores que saben jugar. Estamos trabajando y la próxima semana solucionaremos cosas importantes (fichajes). Ahora no podemos hablar porque no hay nada cerrado”, explicaba el italiano, confesando que le gusta el futbolista andaluz que ya estuvo cedido la temporada pasada.

⚽️🚨"Hay problemas con los fichajes en todos los equipos"



⌛️🔜"El club sabe que para completar el equipo necesitamos 2/3 fichajes"#ValenciaCF 🦇📽️ pic.twitter.com/iugp3q5Rjd — Superdeporte (@superdeporte_es) 20 de agosto de 2022

El preparador calabrés reconoció que el club tiene problemas con su plantilla (falta todavía de fichajes) y para fichar, pero advirtió que no es un problema “solo del Valencia” y que le pasa “a muchos equipos como el Betis” y que el club sabe que para completar el equipo debe fichar “dos o tres jugadores”.

Acerca de si está preocupado por el mercado de fichajes y la demora de las llegadas, Gattuso fue realmente explícito: "A mí me preocupa solo la muerte. No tener aún fichajes no. No estoy preocupado de nada más. Si un doctor me dice que me quedan 5/7 meses de vida. Ahora tengo este trabajo y es como es. Ya está", sentenció.