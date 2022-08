El Valencia entra en la recta final del mercado con la necesidad de reforzar la plantilla. El club trabaja en varias direcciones para cubrir las necesidades del equipo de Gennaro Gattuso antes del 1 de septiembre cuando finalice el plazo de fichajes. La operación que se encuentra más avanzada es la del extremo. La cesión de Bryan Gil está muy encarrrilada. Su regreso al Valencia está prácticamente hecho a la espera de que el Tottenham firme un sustituto. En el momento que Antonio Conte encuentre un recambio para Bryan, el gaditano recalará en la entidad de Mestalla en calidad de cedido. El técnico ya dejó claro el sábado en sala de prensa que solo liberará al jugador en el caso de que «venga otro». El de Barbate mantiene contacto con varios jugadores de la plantilla y está deseando la luz verde para regresar.

La otro operación que está caliente es la del central. El club ha intensificado los contactos y confía en reforzar el centro de la defensa. Jason Denayer (libre) o Lucas Martínez Quarta (Fiorentina) son dos de las alternativas que están encima de la mesa. El Valencia quiere cerrar la llegada de Bryan Gil y del central con el espacio de Fair Play Financiero que hay ahora mismo en la plantilla. No hay necesidad de dar salida a nadie.

Diferente es la situación del mediocentro y del delantero. El Valencia necesita liberar masa salarial y dar salida a Maxi Gómez y Marcos André para tener hueco. El elegido para el centro del campo es Arthur Melo. El problema es que su salida de la Juventus de Turín no es fácil económicamente. En ataque todos los focos apuntan a Edinson Cavani. El fichaje del uruguayo tampoco es fácil. Principalmente porque la oferta del Niza francés es muy importante. Gattuso ha hecho su trabajo convenciendo al jugador y el Valencia espera la decisión del jugador para formalizar su oferta. El Villarreal, por su parte, todavía no se ha lanzado a por el jugador. Los próximos días van a ser claves. El tiempo se acaba. El delantero, de momento, viajó a Madrid y sigue sin despejar las dudas. «Tengo varias cosas pero nada concreto, el fútbol es el fútbol, hay que ir donde la gente te quiere. Esperemos que mi destino se sepa pronto, físicamente estoy bien. He venido para prepararme y esperar un poquito», dijo en declaraciones a El Chringuito a su llegada a España. Toca esperar.