Solo se han cumplido dos jornadas de LaLiga y las críticas arbitrales no cesan. La lista empieza a ser muy larga. El capitán del Valencia José Luis Gayà ha cumplido dos de sus cuatro partidos de sanción.

Mientras tanto, ya se han producido críticas arbitrales de jugadores, técnicos, directores deportivos y presidentes. El último en señalar la intencionalidad del árbitro fue el lateral de la Real Sociedad Aihen Muñoz.

El donostiarra estaba enfadado a la finalización del partido y con razón después de recibir un codazo de Dembélé sin el balón en juego. «Creo que las imágenes hablan por si solas. Si hubiese sido al revés, no sé que hubiera pasado... Alguien ha comentado en el vestuario que un línea dice que yo bajo la cabeza, pero las imágenes hablan por si solas...», denunció. Imanol, por su parte, se mordió la lengua y no quiso enjuiciar las decisiones arbitrales. «La imagen del codazo la he visto y creo que sobran las palabras», aseguró.

Gayà asiste a los agravios comparativos que no han dejado de sucederse desde que arrancó Laliga. El de Pedreguer viajó a Bilbao para hacer piña y tampoco podrá jugar por sanción contra el Atlético de Madrid y Getafe.