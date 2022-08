Cenk Özkacar, el cuarto refuerzo del verano en Mestalla, ya está en València. Las cámaras de SUPER le recibieron en el aeropuerto. Un avión procedente de Lyon -procede del Olympique- ha aterrizado en Manises este lunes a las 21:30 horas.

El joven, de 21 años, llega para reforzar la defensa de Gattuso con una cesión que incluye una opción de compra de cinco millones de euros. "Estoy muy contento de venir a este gran club. He venido al Valencia CF por Gattuso. Estoy muy motivado por trabajar en este equipo. He hablado con Gattuso y estoy deseando empezar ya", dijo ante los medios de comunicación en la terminal. "El Valencia CF es un equipo muy grande con una gran historia y he venido aquí a demostrar".

Se trata de una apuesta 'secundaria' a nivel deportivo y económico para 'perfilar' la defensa de Rino, aunque el club tiene previsto echar el resto en fichar un mediocentro, cerrar el extremo (Bryan Gil) y un delantero.

Una vez en la ciudad y recibido por miembros del club, el defensor queda a expensas de superar la correspondiente revisión médica y de firmar su contrato para convertirse en nuevo jugador del Valencia CF.

¿Quién es Ozkacar?

Criado en las categorías inferiores del Altay SK, Özkacar dio el salto en 2020 a uno de los grandes equipos de Francia, como el Olympique de Lyon, que pagó por sus servicios 1,75 millones de euros. Fichado como un valor de futuro, marchó cedido la pasada temporada al OH Leuven belga, donde jugó 32 partidos, acumulando experiencia con cerca de 2900 minutos de juego, en los que marcó un total de dos goles. Con este bagaje aterriza en el Valencia para aumentar la competitividad y rotaciones de una zaga en la que Paulista y Diakhaby aparecen como teóricos titulares. Por el momento no ha jugado con el Olympique de Lyon más allá de 10 minutos en un partido de Copa.