El Valencia-Atlético de Madrid del próximo lunes 29 de agosto a las 22.00h. cierra la jornada 3 de LaLiga Santander. Y en ella hay un protagonista importante para los dos equipos, Samuel Lino. El delantero brasileño está cedido en el club valencianista esta temporada sin opción de compra y ha salido de titular en los dos primeros onces de Gennaro Gattuso.

En los últimos años suele ser habitual que el equipo que cede acuerde una cláusula del miedo con el equipo que recibe al jugador, es decir, que en los partidos en los que ambos se enfrenten, el futbolista cedido no pueda jugar contra el equipo que lo tiene en propiedad. Sin embargo, no es el caso de Samuel Lino que sí podrá jugar este lunes contra el Atlético de Madrid. El conjunto de Simeone no pactó ninguna cláusula de este tipo con el Valencia a la hora de prestar al jugador esta temporada.

🤜🏽🤛🏽 𝙏𝙤𝙙𝙤𝙨 𝙪𝙣𝙞𝙙𝙤𝙨 𝙫𝙖𝙢𝙤𝙨 𝙖 𝙥𝙤𝙧 𝙡𝙖 𝙫𝙞𝙘𝙩𝙤𝙧𝙞𝙖 𝙚𝙣 𝙚𝙡 #ValenciaAtleti 🦇🔴



𝐒𝐚𝐦𝐮 𝐂𝐚𝐬𝐭𝐢𝐥𝐥𝐞𝐣𝐨 lo tiene claro y nosotr@s, también ➡️ ¡Os esperamos en #Mestalla 🏟️!



🗓️ Lunes 29 de agosto

⌚️ 22:00 horas#ADNVCF #CORVCF — Valencia CF (@valenciacf) 22 de agosto de 2022

Cedido sin opción de compra

Te puede interesar: Valencia CF Acuerdo con el Vitoria Guimaraes por el traspaso de André Almeida

Samuel Lino fue el segundo fichaje del conjunto valencianista y el primero en calidad de cedido, después de la firma de Samu Castillejo. El brasileño jugará en Mestalla este curso y volverá al Civitas Metropolitano en junio de 2023 ya que el club de la capital del Turia no tiene opción de compra sobre el delantero.

El 'carioca' llegó del Gil Vicente al Atlético de Madrid este verano. En el conjunto portugués ha disputado un total de 99 partidos y ha marcado 26 goles y dado 5 asistencias en tres años. El jugador brasileño brilló la temporada pasada en la Primeira Liga en la que cosechó 13 de esos 26 goles y repartió las 5 asistencias.