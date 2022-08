Muchos son ya los profesionales del fútbol español que han criticado al estamento arbitral durante las dos primeras jornadas de LaLiga. El capitán del Valencia José Luis Gayà ha tenido soportar leyendo o escuchando desde su casa las ‘rajadas’ de otros compañeros de profesión que, de momento, no han tenido ninguna sanción. Hasta ahora, solo se ha multado al presidente del Sevilla Pepe Castro con 602 euros más relacionados por bajar al túnel de vestuarios que por sus palabras al árbitro.

Competición se reúne este miércoles de nuevo para dictar sentencia sobre la segunda jornada del campeonato. Solo se espera una multa para el director deportivo del Espanyol Domingo Catoira por bajar al túnel de vestuarios y encararse también con el árbitro. Además, Quique Sánchez Flores se expone a dos partidos de sanción, pero no por sus declaraciones post-partido a los medios de comunicación. Sino por «entrar en el terreno de juego protestando varias de mis decisiones de forma insistente, una vez finalizado el partido», como recogió el acta arbitral del partido. El agravio cada día se hace más grande. Gayà tiene diez motivos más para estar enfadado:

1. Quique Sánchez Flores

«No he visto la imparcialidad que se les supone a los árbitros»

«Este año he estado en dos reuniones de los árbitros. Medina Cantalejo decía que querían irse a dormir con la conciencia tranquila... pero yo no he visto la imparcialidad que se les supone a los árbitros. Ha sido todo a favor de un lado», dijo el técnico azulón después de un gol anulado a Enes Ünal en la derrota ante el Girona.

2. Sergio González

«Te explican las directrices y luego pasan otras cosas»

«Nunca sabes la verdad si es penalti o no porque te explican las directrices y luego pasan otras cosas. El segundo es un ‘penaltito’», dijo el entrenador del Cádiz después de que le señalaran dos penaltis en contra ante Osasuna.

3. Kang In Lee

«Espero que sea justo con todos, porque no sé si lo está siendo»

También explotó el futbolista del Mallorca por el doblete de penaltis pitado en contra frente al Betis. «Yo creo que el segundo penalti no tiene sentido. Es lo que yo he visto desde el campo. Espero que el árbitro sea justo con todos los equipos, porque no sé si lo está siendo», manifestó.

4. Aihen Muñoz

«Si hubiese sido al revés, no sé qué hubiera pasado...»

El lateral de la Real estaba enfadado ante el Barça y con razón al recibir un codazo de Dembélé sin el balón y sin sanción. «Creo que las imágenes hablan por si solas. Si hubiese sido al revés, no sé qué hubiera pasado...», afirmó.

5. Pepe Castro

«Es lamentable, el Sevilla no puede ser el eterno perjudicado»

«El Sevilla no puede ser el eterno perjudicado. La jugada es clave, que suceda esto en esta jornada es lamentable. No puede pitar un penalti como ese». Fueron las palabras del presidente del Sevilla en la primera jornada tras el penalti dudoso de Aimar Oroz que daba la victoria a Osasuna.

6. Rafa Mir

«Es un penaltito, nos dicen que no se pitan y a la primera nos la pitan»

El delantero del Sevilla Rafa Mir cargó contra Del Cerro Grande por señalar ese polémico penalti en el primer partido de la temporada. «El partido se decide por un penaltito. El otro día nos dan una charla diciendo que no se va a pitar y hoy a la primera nos la pitan. Para mí ha sido muy justito, ha sido un penaltito. El otro día dijeron que no iban a pitar ninguna de esas y hoy a la primera la hemos tenido ahí», afirmó.

7. Julen Lopetegui

«Es difícil de entender y más después de reunirse con Medina Cantalejo»

El entrenador del Sevilla también siguió la línea del club y cargó contra el colegiado. «Ha venido un penalti complejo, difícil de entender, sobre todo después de habernos dicho en la última reunión Medina Cantalejo que iban a tratar erradicar los ‘penaltitos’, es una acción intrascendente que no adivino sinceramente a entender qué ha pitado», aseguró.

8. Domingo Catoira

«¡Anda, que te habrás quedado a gusto!»

El director deportivo del Espanyol bajó muy enfadado al túnel de vestuarios al descanso para encararse con Figueroa Vázquez y recriminarle la roja a Sergi Gómez. «En el descanso del partido y en el túnel de vestuarios, el director deportivo del Espanyol, Domingo Catoira, se dirigió a mí en los siguientes términos: «¡Anda que te habrás quedado a gusto!».

9. Edgar Badía

«Las decisiones que están al límite nos van en contra»

El portero del Elche cargó contra el árbitro en la derrota de la primera jornada en el Benito Villamarín: «Las decisiones que están en el límite nos van en contra. Esperemos que sólo sea hoy».

10. Pacheta

«He sufrido estas cosas y viendo cómo se pita tengo derecho de reclamar»

El técnico del Valladolid no se mordió la lengua en el Pizjuán. «El año pasado sufrí estas cosas. Y las dos en contra. Como la de Ocampos echaron a un jugador y en los penaltis me pitaron cuatro así. Viendo lo que se pita todos los días tengo derecho de reclamar».