Koba Koindredi fue presentado este viernes como nuevo jugador el Real Oviedo en la sala de prensa del mítico Carlos Tartiere. El francés de 20 años, que llega cedido hasta final de temporada sin opción de compra, aseguró que llega con el objetivo de sumar «minutos y experiencia» y « ayudar al equipo a conseguir los objetivos». «Estoy muy contento de estar aquí. Vengo para sumar minutos y experiencia y ayudar al equipo a conseguir los objetivos», manifestó.

El valencianista no entraba en los planes de Gennaro Gattuso y ha hecho las maletas rumbo al Oviedo con el objetivo de crecer como futbolista. El francés afirmó en su acto de presentación que escogió el Oviedo porque es «un grande de España». «Me he decidido por el Oviedo lo primero, por el club. Es lo que buscaba. El Oviedo es un club grande en España y tenía ganas de venir porque tienen objetivos importantes que son buenos. Tenía ganas de venir aquí».

El centrocampista reconoció que ha tenido que tener «paciencia» en los últimos días porque la operación estaba parada. Y es que, como es normal, el Valencia no autorizó la salida de Koindredi hasta que reforzó el centro del campo con el fichaje del portugués André Almeida. «Estuve esperando a que el club me diera la aprobación para llegar. Hemos tenido paciencia y por suerte salió bien», dijo.

Koba se definió con «humildad», como «un futbolista con calidad con balón y buen golpeo. Soy técnico. Puedo aportar en las faltas y a jugar la pelota», dijo. El jugador ha visto los primeros partidos del Oviedo por televisión y está con muchas ganas de competir y ayudar «desde ya». «He visto el último partido desde Movistar, que lo tiene mi madre. Es un buen equipo, sólido. Me ha gustado lo que he visto. Aún no he hablado con el míster, pero estoy disponible para jugar. Tengo ganas de jugar. Quiero ayudar desde ya», apuntó.

El futbolista ya se ha puesto a las órdenes del técnico Jon Pérez Bolo en las instalaciones de El Requexón. Sus primeras sensaciones han sido más que buenas: «Hay muy buen grupo con muy buena gente. Muy contento de conocerlos», finalizó.