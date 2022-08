Edinson Cavani ha reaccionado con nostalgia a una publicación del Nacional de Salto, el club en el que dio sus primeros pasos futbolísticos.

El charrúa, en un periodo de reflexión a la espera de elegir su próximo proyecto deportivo -en Mestalla suspiran por su fichaje- ha recordado un emotivo vídeo que el club de Uruguay hizo con motivo de su homenaje, a principios del verano.

"Donde todo comenzó". Bajo este lema comunicó el club a Cavani, el pasado 18 de junio, que el estadio de fútbol infantil pasaría a llamarse 'Estadio Edinson Cavani' en su honor. "Esta es tu casa para siempre. Gracias Edi, de corazón".

Unos meses después Cavani ha recordado el emotivo vídeo. "Después de ya haber pasado unos cuantos días me detengo a mirar este hermoso vídeo y me emociono igual que cuando lo vi por primera vez. Muchos me preguntarán... ¿Por qué? Y la respuesta es sencilla: porque estas cosas me mantiene siempre con los pies sobre la tierra y me hacen sentir vivo... Gracias por esas palabras".

Cavani-Valencia CF: así está el fichaje

El ‘culebrón Cavani’ entra en su recta final. El tiempo se agota para el Valencia y para el delantero uruguayo. El futuro del futbolista continúa en el aire a cinco días para el cierre de mercado. El escenario cada vez es más angustioso. Peter Lim ha dado luz verde para firmar a internacional charrúa antes incluso de que salga Maxi Gómez, pero la realidad es que sigue sin formalizarse el acuerdo.

Los flecos de su fichaje continúan sin cerrarse. El club le ha puesto encima de la mesa un contrato de una temporada más otra opcional, que podría pasar a ser fija en función de una serie de variables por objetivos deportivos y partidos jugados, con un salario superior a los dos millones de euros netos por año. La última palabra es del jugador que en las últimas horas pide más dinero además de la marcha de su compatriota.