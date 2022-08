El fichaje de Edinson Cavani por el Valencia está al caer. Todas las partes implicadas en la negociación son optimistas y la operación podría cerrarse en breve. Los últimos flecos económicos que faltaban por resolver se encuentran muy avanzados y el acuerdo definitivo es cuestión de horas. Su nuevo contrato como blanquinegro le espera después del esfuerzo que está haciendo Peter Lim durante los últimos días. Las diferencias surgidas con las condiciones deportivas del segundo año de contrato se han encarrilado y, si no hay ningún giro de última hora en las conversaciones, el delantero uruguayo firmará por dos temporadas fijas (hasta el 30 de junio de 2024) con un salario por encima de los dos millones de euros netos. El ‘Matador’ está más cerca que nunca de convertirse en jugador del Valencia. Cavani está a punto.

Gennaro Gattuso lo está esperando con los brazos abiertos. El técnico ha hecho mucha fuerza para la incorporación del uruguayo y está convencido de que la operación llegará a buen puerto como dejó ayer claro en sala de prensa. El Valencia siempre fue el equipo mejor posicionado para fichar al charrúa por delante de la Real Sociedad, el descartado Niza y un Villarreal que nunca acabó por mover ficha. Después de escuchar ayer al italiano no quedó ninguna duda. El club activó desde hace días un plan B de alternativas por si se rompía la operación, pero desde dentro existe el convencimiento de que no hará falta. Rino cuenta con Cavani y el valencianismo también. El club lanzó una pregunta a través sus redes sociales (¿Quién viene al partido mañana?) y casi todas las respuestas de los aficionados fueron en una dirección: Cavani. El sueño de todos cada vez está más cerca de hacerse realidad.

Se aproximan cambios en la delantera del Valencia. El fichaje inminente de Edinson ha provocado que se agilice la salida de Maxi Gómez. El delantero (que cobra 5,4 millones brutos) está más cerca del traspaso al Fenerbahçe. Hay oferta y puede haber acuerdo por 6 millones por el 75 por ciento de sus derechos en una operación con variables según objetivos deportivos. Las negociaciones se han intensificado en las últimas horas. Así lo quería Cavani. El ex del United siempre defendió la idea de no coincidir con Maxi en el Valencia para no convertirse en un obstáculo de cara a sus aspiraciones de Mundial.

Además del traspaso de Maxi, el club también trabaja en la salida de Manu Vallejo. El club se planteará el fichaje de un último delantero si es capaz de cerrar la salida de los dos. Marcos André también está encima de la mesa, aunque su salida ahora mismo es la menos probable porque el Rayo Vallecano mantiene abiertas otras opciones para reforzar su ataque.

Bryan gil, cerrado al «99%»

Y falta Bryan Gil. El acuerdo es total con el Tottenham y con el extremo, como confirmó Gattuso. Solo falta que los ingleses encuentren a su sustituto. «Bryan lo hemos cerrado, el Tottenham nos ha dicho que al está 90-99%. Llevamos dos o tres días esperándolo», aseguró.