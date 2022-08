IDEA DE JUEGO

"Difícil hablar hoy. Hemos jugado dos partidos y cero puntos. No es correcto. Se lo he dicho al equipo: tenemos una manera de continuar, trabajar, trabajar, trabajar... tenemos que hacer más minutos con la misma cualidad de pase, de juego y de ganas. El partido dura 95 o 100 minutos. No me gusta mirar cara de "mierda". Tenemos que trabajar y jugando de este modo se llega muy lejos. Pero si pensamos mala suerte, el árbitro no esta bien... no. Tenemos que buscar un partido de 95 minutos. Tengo una manera de trabajo. El árbitro, el gol, el VAR... si va al VAR siempre debe ir al VAR. No que un árbitro decide hoy voy y otro no. Era falta, pero estoy mirando que en todo el mundo el árbitro decide y no va el VAR... o se va siempre o no se va"