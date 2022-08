Thierry Correia se salvó de ser expulsado a pocos minutos de la primera parte ante el Atlético. El lateral portugués vio la roja directa por derribar a Álvaro Morata cuando el delantero colchonero se quedaba solo ante Mamardashvili. Sin embargo, Cuadra Fernández eliminó la sanción y le apuntó una tarjeta amarilla tras revisar la jugada en el VAR.

Según el criterio del colegiado, la rectificación se debió a que el '19' del Atlético no estaba ante una jugada manifiesta, al no estar el balón en los parámetros del área y al llevar una dirección que no iba hacia la portería. Además, no se trató de una jugada elaborada, sino de un despeje de Giménez que dejó en una posición favorable al futbolista del Cholo Simeone.

La decisión de Cuadra Fernández llegó un cuarto de hora después de que, asistido nuevamente por el videoarbitraje, anulase el tanto de Yunus Musah. Dos acciones que cambiaron el guion del partido y que provocaron que el marcador siguiese con el 0-0 inicial.