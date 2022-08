El esperado fichaje de Edinson Cavani se confirmó este lunes. El uruguayo firmó por el club de Mestalla hasta 2024. El charrúa, aunque con derrota, pudo vivir su primer partido en el coliseo blanquinegro.

El delantero ya ha podido sentir el cariño y el calor de todo el valencianismo. Además de llevarse una cerrada ovación del estadio antes del duelo contra el Atlético, su recibimiento en Manises con decenas de aficionados también fue una muestra de la expectación que ha generado su llegada. “Desde el primer momento, no es solo donde uno lo quieran, sino que haya interés de que uno esté y así fue”, ha reconocido en una entrevista VCF Media.

La 'Operación Cavani' tuvo varios días a los aficionados en vilo e incluso al propio jugador: "Fueron días muy largos. No entraba el ansia de querer saber y llegar a este momento. Sabemos lo que representa el Valencia CF, lo que es, eso nos ilusiona y nos motiva para este nuevo desafío"

"A uno le llega esa energía. Uno llega con ganas de dar a toda la gente que me demostraba cariño sin que ni siquiera yo estuviera aquí, espero pagarles con esfuerzo, con trabajo y buenos resultados junto a mis compañeros. Los seres humanos somos de energía y de sentir, hay algo que me tiró para aquí y algo que me llevó, que no solo fue ese cariño que se había generado de parte del Club y de la gente. Estoy muy contento de formar la historia de este Club. Ojalá que podamos caminar y hacer cosas lindas", analiza Cavani en su decisión de anteponer el Valencia para dar un nuevo paso en su larga trayectoria.

Los seres humanos somos de energía y de sentir, hay algo que me tiró para aquí y algo que me llevó

Asimismo Cavani también revela su visión de 'club grande' como factor importante para decidir firmar por el club de Mestalla: "Sé que el Valencia CF es un club grande, importante y eso es un desafío importante y lindo para mí. Vine aquí porque aquí se vive el fútbol con una pasión que a nosotros los futbolistas nos llena y nos motiva para salir a la cancha."

El uruguayo llega con ganas al equipo de Gennaro Gattuso, aunque habrá que esperar para verlo a pleno rendimiento tal y como reflejó el técnico. "Para competir a este nivel se necesita estar a tope, entrenar con los compañeros, ponerse en forma. Cuando no te toca entrenar con un club, es cuestión de un tiempo y estaremos a tope para dar lo mejor", asegura Cavani en la misma línea que Rino.