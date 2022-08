El tiempo se acaba para James Rodríguez. El futbolista colombiano quiere salir del Al-Rayyan de Qatar y está apurando sus opciones en el mercado para buscar un proyecto europeo. Por lo que parece, su equipo no está por la labor de facilitar su marcha. Él insiste en que quiere la carta de libertad, aunque la versión del Al-Rayyan es firme: buscan traspaso por valor de unos 4 millones de euros.

James no se esconde. Quiere volver a Europa y está viviendo con incertidumbre las últimas horas del mercado. En este contexto, ha concedido una entrevista para El Chiringuito en la que Edu Aguirre le ha preguntado por la opción del Valencia CF, equipo con el que se le ha vinculado estas últimas horas, sobre todo al conocerse la salida de Soler rumbo al PSG.

"El Valencia CF no estaría mal, pero yo no sé nada. Si es para ya, me iría caminando. Pero si me fuera caminando llegaría tarde, con el mercado cerrado (ríe)". Al colombiano le cambia la cara al hablar de la posibilidad de jugar en Mestalla, aunque la realidad es que él mismo es consciente de que su salida del Al-Rayyan es complicada.

"Es un gran club, con una hinchada buena, han fichado a Cavani y si quieren alguien que le ponga pases a Cavani ahí estoy yo", dice. "Pero el tiempo se acaba..." Edu Aguirre, vista su cara de decepción ha tratado de mandarle ánimos: "Tranquilo, hemos visto cosas diferentes".

La conversación va a más y Edu Aguirre, visto el interés del jugador, pregunta hasta dónde estaría dispuesto para firmar por el Valencia CF. "¿Te bajarías el sueldo para fichar por el Valencia CF", le pregunta. "Sí".