El sustituto de Carlos Soler está de camino. Ilaix Moriba, que volverá a jugar en el Valencia CF como cedido, aterrizará en el aeropuerto de Manises a las 14:30 para estampar su firma en un nuevo contrato de préstamo con el club de Mestalla y se someterá a todos los protocolos del primer día.

Finalmente no habrá opción de compra. El club quiso incluirla, pero el Leipzig no parece por la labor de poner una cláusula que dé al Valencia control sobre el futuro del jugador, aunque no entraba en los planes del equipo alemán para la próxima temporada.

Cuando llegue, el jugador se marchará a IMED para hacerse las pruebas médicas y confirmar que todo está 'ok' y que puede firmar su contrato. Además de pasar por la clínica, el futbolista irá a las oficinas y además de rubricar el acuerdo grabará sus primeras declaraciones para los medios del club y se enfundará la camiseta valencianista.