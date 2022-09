La mejor noticia del entrenamiento matutino del viernes fue el regreso de Hugo Duro al grupo. Después de lesionarse del tobillo en San Mamés y perderse el duelo contra el Atlético de Madrid, el delantero madrileño realizó la primera parte de la sesión con el resto de sus compañeros y se le pudo ver correr y tocar balón sin problemas.

En el club no se quiere correr ninguna especie de riesgo con él, saben que es una lesión que si no fructifica el tratamiento podría llevar al atacante al quirófano y tener un tiempo de baja mucho más longevo. Hasta hace unos días caminaba con ayuda de muletas y no se va a precipitar su regreso.

La ilusión del futbolista es estar lo más pronto posible sobre el terreno de juego y volver para demostrar el gran nivel con el que acabó la pretemporada. Con Edinson Cavani todavía trabajando al margen dentro de su plan específico para recuperar el tono competitivo, Marcos André, que finalmente se queda en Mestalla tras el cierre del mercado, se postula como el ariete titular contra el combinado azulón.

Jesús Vázquez en solitario

El que no entrenó al mismo ritmo, sino que realizó carrera al margen en el campo anexo al parking supervisado por un miembro del cuerpo técnico fue Jesús Vázquez. El futbolista valenciano fue baja contra el Atlético y sigue su proceso de recuperación para poder ayudar cuanto antes. Lato fue titular y estuvo a un gran nivel y este domingo Gayà cumplirá su último partido de sanción, por lo que el lateral zurdo puede pasar de la necesidad al overbooking.