Ilaix Moriba está en Valencia de nuevo. El centrocampista guineano, que regresa otra vez cedido por el RB Leipzig, llegó a la ciudad en el último día de mercado para reforzar el centro del campo después de la marcha de Carlos Soler. En su primer día respondió a las preguntas de los medios oficiales del club y se mojó sobre diferentes aspectos: el estilo de juego, su gestión del mercado para volver y también sobre el objetivo del equipo.

El nuevo fichaje, que entrenó con el grupo en su primer día de trabajo, habló abiertamente de Europa como la meta que tiene que ponerse el equipo esta temporada. Además, reveló el contenido de la llamada de Gennaro Gattuso para que recalase en el Valencia CF y afirma que no le puede fallar.

Estas son las declaraciones completas:

Primeras sensaciones tras formalizar el acuerdo con el Valencia CF.

Estoy muy contento de estar aquí de nuevo, el año pasado ya estuve aquí y me encantó el Club, la ciudad, los fans, los compañeros… Desde el primer momento yo sabía que el Valencia CF era mi primera opción y gracias a Dios ya estoy aquí.

El Valencia CF era tu primera opción desde hace mucho tiempo.

Yo ya sabía que no iba a quedarme en el RB Leipzig desde principio de pretemporada. Estuve aguantando todo lo posible, hablando con la directiva y todo por si había una posibilidad de venir aquí.

¿Cuál es tu objetivo en esta segunda etapa como valencianista?

En esta segunda etapa espero que podamos darle a los aficionados la alegría que no pudimos darle el año pasado, poder clasificarnos para Europa y disfrutar como el año pasado. Tenemos que hacer el trabajo bien y quedarnos todos contentos.

¿Qué sensación te transmite este nuevo Valencia CF de Gattuso?

He visto todos los partidos del Valencia CF, he hablado con varios compañeros del año pasado que son amigos y la verdad que veo que se puede jugar al fútbol, somos un equipo que tiene mucha calidad. Se demostró contra el Atlético de Madrid que podemos dominar a cualquier equipo, nos falta meter los goles y ganar los partidos

¿Cómo puede ayudarte este nuevo estilo de juego a desarrollar todo tu potencial?

Soy un jugador que me puedo adaptar a todo, pero el juego de toque, la movilidad y crear juego es lo que más me fascina. Tenemos grandes jugadores, el míster ya se vio que no va a renunciar a este estilo de juego que nos gusta a todos, al aficionado también. Tengo que unirme a ellos y dar lo mejor de mí, eso es lo que haré.

¿Cómo ha sido el contacto con Gattuso?

Hablé con el míster, la verdad que me dijo que me quería aquí estaría muy contento de que estuviera aquí. No puedo fallarle a Gattuso ni a la afición, por eso vengo con todo y a dar lo mejor de mí cada instante.