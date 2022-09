Layhoon Chan ha dado una rueda de prensa este viernes por la tarde con motivo del cierre del mercado de fichajes. La presidenta del Valencia CF ha analizado varios temas, más allá de los estrictamente deportivos. En este caso, tras el final de la ventana de traspasos, ha descartado que se vaya a hacer algún fichaje de agentes libres.

Las palabras de Layhoon en Mestalla apuntan directamente a Juan Mata. El futbolista por el que se había interesado Miguel Ángel Corona pero sin ningún contacto posterior, continúa sin equipo y podría firmar por cualquier club. Sin embargo la presidenta ha cerrado esa puerta para el burgalés y para cualquier otro.

"El mercado está cerrado efectivamente. El equipo está ya cerrado y el equipo consideramos que está cerrado. Gattuso está contento", ha asegurado Layhoon. Aunque más adelante la representante de Meriton en Valencia sí ha confirmado que hubo "algo" por el burgalés, pero no por Mata. "Por James no. Con Juan Mata sí hubo algo. Se consideró pero vimos el FPF y se quedó ahí el tema. Pero por James no (insiste)", reconoce la presidenta.